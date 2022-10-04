爭人權女權 伊朗頂大與警衝突

伊朗首都德黑蘭頂尖的夏立夫理工大學，2日有數以千計學生群集抗議，並與安全部隊對峙。（Getty Images）

伊朗 國營媒體和人權組織3日表示，庫德族女子艾米尼之死引發的動亂浪潮仍在持續，德黑蘭頂尖的夏立夫理工大學學生，2日晚與安全部隊爆發衝突。

當地媒體報導，在夏立夫理工大學（Sharif University of Technology），鎮暴警察 與數百名學生對峙時，使用催淚瓦斯和漆彈，並攜帶發射非致命鋼珠的武器。該校的暴力事件引起人們關注。

伊朗梅爾通訊社（Mehr）報導，學生們高喊「婦女、生命、自由」以及「學生寧死也不受屈辱」等口號。報導稱，為平息局勢，伊朗科學部長前去與學生們對話。

奧斯陸「伊朗人權」（Iran Human Rights，IHR）組織發布一段影片，顯示伊朗警察騎摩托車在一處地下停車場追趕正在奔跑的學生。在另一段影片，警察帶走了一些被拘留者，他們頭部被黑色布袋覆蓋。網上另有片段顯示坐在電單車的保安部隊人員，向載有拍片者的汽車 開槍。但相關影片並未獨立查證。

梅爾通訊社報導稱，「夏立夫理工大學宣布，由於最近發生的事件以及保護學生的需要…所有課程從即日起改以虛擬方式進行」。

另據路透報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）3日宣稱，抗議活動是有計劃的，且不是由「普通伊朗人」所策動，這是他首次對這起動亂做出評論。