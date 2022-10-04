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減稅失民心 特拉斯恐成「最短命」英相

國際新聞組／綜合3日電
英相特拉斯（右）2日跟她的財政大臣夸騰在黨大會上愉快交談。（路透）
英相特拉斯（右）2日跟她的財政大臣夸騰在黨大會上愉快交談。（路透）

博彩業者威廉希爾（William Hill）3日表示，特拉斯可能成為自坎寧（George Canning）以來任職時間最短的英國首相，賠率為12/1。目前英國歷史上「最短命」首相是坎寧，在位期間從1827年4月10日至8月8日為止。

賭盤也看好財政大臣夸騰是下一個離開內閣的大臣，賠率為6/1，是特拉斯賠率的2/1。

威廉希爾發言人肯尼（Tony Kenny）說：「特拉斯的經濟改革引發廣泛不滿，這幾天她過得很不好。包括保守黨在內的很多人已對首相失去信心。」

特拉斯政府的「迷你預算」上月底公布後，金融市場隨即已見激烈震盪，但特拉斯及其閣員對此卻置若罔聞接近一星期，此後仍堅持己見，被批評執迷於假設的理論，與現實脫節。

因遭受黨內議員和國內民眾的強烈反彈，特拉斯的大減稅政策才大轉彎，宣布取消廢除45%最高所得稅稅率，也就是取消為富人減稅的計畫，因為這項方案導致英國和全球金融市場劇烈震盪。

特拉斯2日還堅持力推這項飽受爭議的計畫，但在與高層團隊商談後，做出該計畫難以在下議院通過的結論。3日上午，財相夸騰證實了特拉斯將撤除為前1%富人減稅的計畫，也就是繼續對年收入超過15萬英鎊者課徵45%的所得稅，距夸騰公布迷你預算僅短短十天。他說：「我們明白了，我們已聽取建言。」

然而，這場風波已令特拉斯威信掃地，提早變成跛腳鴨政府。一位親近特拉斯的內閣成員說：「這是非常痛苦的決定，但到頭來我們別無選擇，這項預算案不可能過關。」

夸騰表示，撤除45%稅率，已讓因應國家挑戰的減稅計畫失了焦，當局將取消為富人減稅的計畫，以聚焦於推動成長計畫。他並表示，自己擔任議員多年，政府傾聽民意並改絃更張很正常，也堅稱無意算辭職。

內情人士說，特拉斯和夸騰在2日晚間於伯明罕召開緊急會談，原因是黨內下議院議員的反彈聲浪愈來愈大。

但特拉斯政府顯然四面楚歌。一份要求英國立即重新舉行大選的請願書，已獲超過40萬人連署，遠遠超過在英國議會發起辯論所需的10萬人門檻，反映民眾對當局處理經濟議題失當的憤怒。

特拉斯 英國 預算

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