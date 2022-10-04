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北韓飛彈越過日上空5年來首見 南韓：17馬赫極音速飛彈

編譯徐榆涵／即時報導
北韓4日向東海（日本海）發射一枚中程彈道飛彈，是9月底以來，北韓第五度試射飛彈，更是5年來首次飛越日本上空。（美聯社）
北韓4日向東海（日本海）發射一枚中程彈道飛彈，是9月底以來，北韓第五度試射飛彈，更是5年來首次飛越日本上空。（美聯社）

北韓4日向東海（日本海）發射一枚中程彈道飛彈，是9月底以來，北韓第五度試射飛彈，更是5年來首次飛越日本上空，促使日本政府對北部居民發出避難警告，列車運營也因此中斷。

韓聯社最新報導指，北韓4日發射的飛彈最高速度達17馬赫、彈道最高點為970公里，發射距離約4500公里。而17馬赫即為音速的17倍，而速度超過音速5倍即可稱為極音速飛彈。

路透報導，南韓聯合參謀本部和日本海上保安廳都證實北韓在東海岸上空進行的飛彈試射。

日本政府警告民眾避難，因為飛彈在落入太平洋之前似乎已經飛越其領土。日方表示，並未使用任何防禦措施來摧毀這枚飛彈，這是自2017年以來，北韓飛彈首次飛越日本領空。

日本政府發言人、內閣官房長官松野博一在記者會上表示，「北韓一系列行動，包括多次發射彈道飛彈，已威脅到日本、地區和國際社會的和平與安全，並對包括日本在內的整個國際社會構成嚴重挑戰」。

日本首相岸田文雄隨後也對記者說，北韓的行為是「野蠻的」，日本政府將繼續收集和分析資訊。NHK報導，北韓今天飛彈發射，導致東日本鐵路公司暫停在北部地區的列車運營。

日本 北韓 彈道飛彈

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