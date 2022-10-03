拉脫維亞國會大選 挺烏政黨勝出

波羅的海國家拉脫維亞1日舉行國會大選，2日初步開票結果顯示，總理卡林斯（前）所屬支持烏克蘭的中間偏右政黨「新團結黨」拿下最高得票率。圖為卡林斯1日向黨內成員發表談話。(路透)

波羅的海國家拉脫維亞1日舉行國會大選，2日初步開票結果顯示，總理卡林斯所屬支持烏克蘭 的中間偏右政黨「新團結黨」得票率19%，卡林斯可望再次成為聯合政府的領導人。

隨著96%選區的選票已開出，最新計票結果顯示，拉脫維亞仍將繼續和另外兩個波羅的海國家立陶宛與愛沙尼亞一起，在推動歐洲聯盟（EU）以果斷立場對抗俄羅斯 方面扮演主要角色。

路透報導，卡林斯（Krisjanis Karins）的新團結黨（New Unity）拿下最高得票率。在100席國會席次中，目前的聯合政府成員預計將拿下42席，因此卡林斯必須再尋求其他友黨加入聯合政府，才能繼續擔任總理。

這次大選料有多達9個黨贏得足夠的票數，保住國會的席次。

俄羅斯入侵烏克蘭後，國家安全成為拉脫維亞本次大選的競選主軸。卡林斯說，他將致力打造一個志同道合的聯合政府，「首先，同時也是最重要的，大家心裡現在想的是如何度過這個冬天，不僅是拉脫維亞，還有整個歐盟，我們必須團結支持烏克蘭，在困難當前時不退縮。」

5然而，卡林斯的勝利可能會擴大國內多數的拉脫維亞裔 和少數俄羅斯裔在社會地位問題上的分歧。