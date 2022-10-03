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拉脫維亞國會大選 挺烏政黨勝出

編譯中心／綜合2日電
波羅的海國家拉脫維亞1日舉行國會大選，2日初步開票結果顯示，總理卡林斯（前）所屬支持烏克蘭的中間偏右政黨「新團結黨」拿下最高得票率。圖為卡林斯1日向黨內成員發表談話。(路透)
波羅的海國家拉脫維亞1日舉行國會大選，2日初步開票結果顯示，總理卡林斯（前）所屬支持烏克蘭的中間偏右政黨「新團結黨」拿下最高得票率。圖為卡林斯1日向黨內成員發表談話。(路透)

波羅的海國家拉脫維亞1日舉行國會大選，2日初步開票結果顯示，總理卡林斯所屬支持烏克蘭的中間偏右政黨「新團結黨」得票率19%，卡林斯可望再次成為聯合政府的領導人。

隨著96%選區的選票已開出，最新計票結果顯示，拉脫維亞仍將繼續和另外兩個波羅的海國家立陶宛與愛沙尼亞一起，在推動歐洲聯盟（EU）以果斷立場對抗俄羅斯方面扮演主要角色。

路透報導，卡林斯（Krisjanis Karins）的新團結黨（New Unity）拿下最高得票率。在100席國會席次中，目前的聯合政府成員預計將拿下42席，因此卡林斯必須再尋求其他友黨加入聯合政府，才能繼續擔任總理。

這次大選料有多達9個黨贏得足夠的票數，保住國會的席次。

俄羅斯入侵烏克蘭後，國家安全成為拉脫維亞本次大選的競選主軸。卡林斯說，他將致力打造一個志同道合的聯合政府，「首先，同時也是最重要的，大家心裡現在想的是如何度過這個冬天，不僅是拉脫維亞，還有整個歐盟，我們必須團結支持烏克蘭，在困難當前時不退縮。」

5然而，卡林斯的勝利可能會擴大國內多數的拉脫維亞裔和少數俄羅斯裔在社會地位問題上的分歧。

此外，保加利亞國會大選2日投票結束，出口民調顯示，前總理巴里索夫（Boyko Borissov）領導的「保加利亞公民歐洲發展黨」（GERB）看似將勝選成為第一大黨。

波羅的海國家拉脫維亞1日舉行國會大選，2日初步開票結果顯示，總理卡林斯（前）所屬...
波羅的海國家拉脫維亞1日舉行國會大選，2日初步開票結果顯示，總理卡林斯（前）所屬支持烏克蘭的中間偏右政黨「新團結黨」拿下最高得票率。(美聯社)

烏克蘭 俄羅斯 亞裔

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