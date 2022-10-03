巴西大選要第二輪選舉 波索納洛仍有喘息空間

巴西左翼總統候選人魯拉和現任總統波索納洛(圖)可能都無法直接當選，兩人將進入決選。（Getty Images）

巴西 於2日舉行總統大選，左派領袖、前任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）未能獲得過半選票，但仍能以領先優勢與右派現任總統波索納洛 （Jair Bolsonaro）進入第二輪選舉。

衛報報導，魯拉於第一輪獲得47.95%的選票，波索納洛則獲得優於民調的43.61%選票，2人確定將於本月30日進行第二輪選舉。

魯拉在選舉前夕曾強調「我非常希望明天就能決定這次選舉的結果，但如果真的發生（進入第二輪），我們會像一支進入延長賽的足球隊：先休息15分鐘然後回到球場上打進我們在正規賽期間沒有達成的進球」。

由於波索納洛一再攻擊民主制度並破壞巴西的國際聲譽，更出現阻礙疫苗接種及宣傳傳統療法等行為導致多達70萬巴西人民死於新冠疫情 ，外界紛紛期待魯拉能擊敗現任總統。駐里約熱內盧的政治觀察員特勞曼（Thomas Traumann）指出「對於左派來說這是一個非常令人失望的夜晚」。