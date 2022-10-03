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印尼足球賽125死 警催淚彈驅趕肇禍

編譯中心／綜合2日電
印尼警方發射大量催淚彈可能是造成足球場踩踏慘劇的關鍵因素之一。(路透)
印尼警方發射大量催淚彈可能是造成足球場踩踏慘劇的關鍵因素之一。(路透)

印尼東爪哇省瑪琅市1日舉行的足球賽發生暴動與踩踏事件，警方賽後為維持秩序驅散激動的球迷，向球場及看台施放催淚彈，導致慌忙逃離的觀眾推擠踩踏，造成至少125人喪生，323人受傷，成為體育史上死傷最慘重事件之一。

1日晚間比賽吸引4萬2000多名觀眾，比賽結束後，主場球隊阿雷馬隊以2比3敗給泗水的帕爾斯巴亞隊，對輸球失望的阿雷馬隊球迷，開始朝球員及足球官員丟擲瓶子與雜物。目擊者說，球迷們衝進坎朱盧漢體育場，要求阿雷馬隊高層解釋為何對陣帕爾斯巴亞連23年不敗紀錄在當天以輸球告終。

鎮暴警察一開始以警棍和盾牌驅散群眾，隨後發射催淚彈，包括朝體育場看台發射，引起群眾恐慌，數百人逃往出口，發生推擠踩踏，有些人因此窒息而死。球迷騷亂也蔓延至場外，至少5輛警車遭掀翻縱火。

印尼東爪哇省足球賽踩踏事件釀嚴重死傷。體育場附近一所醫院工作人員2日查核到院死者...
印尼東爪哇省足球賽踩踏事件釀嚴重死傷。體育場附近一所醫院工作人員2日查核到院死者情況。(路透)

美聯社報導，國際足總(FIFA)早禁止在足球場使用催淚彈，因此外界立刻批評警方使用催淚彈不當。東爪哇省警方沒回應是否知悉有關規定。

東爪哇警局局長阿芬塔2日在記者會上反駁說：「當球迷開始攻擊警察、行為脫序、焚燒車輛時，我們採取預防措施，最終使用催淚彈。」他說，死者包括兩名警察。

東爪哇省副省長艾米爾2日表示，在跟當地10家醫院核對數據後，將死亡人數從稍早認為的174人下修至125人。印尼體育部長柴努丁擔心此次事件將影響印尼足球形象。印尼是明年U20世界盃主辦國。

印尼首席安全部長馬福(Mahfud MD)2日在Instagram表示，Kanjuruhan體育場只能容納3萬8000人，但賣出4萬2000張門票。

Kanjuruhan體育場是阿雷馬的主場，阿雷馬20多年來首度輸給帕爾斯巴亞。體育場內畫面顯示，發生踩踏時，現場有大量催淚瓦斯，球迷爬過欄杆。

足球史上多次發生嚴重踩踏慘劇。最嚴重一次在1964年，秘魯和阿根廷在利馬進行奧運資格賽，秘魯隊比賽將結束之際的關鍵進球遭裁判沒收，不滿球迷衝入場內引發暴動，造成328人喪生，上千人受傷。

印尼瑪琅一日晚間發生足球場暴動踩踏事件，球迷抬著一名受傷男子準備送醫。（美聯社）
印尼瑪琅一日晚間發生足球場暴動踩踏事件，球迷抬著一名受傷男子準備送醫。（美聯社）

足球 印尼 警察

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