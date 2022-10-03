印尼足球賽125死 警催淚彈驅趕肇禍
印尼東爪哇省瑪琅市1日舉行的足球賽發生暴動與踩踏事件，警方賽後為維持秩序驅散激動的球迷，向球場及看台施放催淚彈，導致慌忙逃離的觀眾推擠踩踏，造成至少125人喪生，323人受傷，成為體育史上死傷最慘重事件之一。
1日晚間比賽吸引4萬2000多名觀眾，比賽結束後，主場球隊阿雷馬隊以2比3敗給泗水的帕爾斯巴亞隊，對輸球失望的阿雷馬隊球迷，開始朝球員及足球官員丟擲瓶子與雜物。目擊者說，球迷們衝進坎朱盧漢體育場，要求阿雷馬隊高層解釋為何對陣帕爾斯巴亞連23年不敗紀錄在當天以輸球告終。
鎮暴警察一開始以警棍和盾牌驅散群眾，隨後發射催淚彈，包括朝體育場看台發射，引起群眾恐慌，數百人逃往出口，發生推擠踩踏，有些人因此窒息而死。球迷騷亂也蔓延至場外，至少5輛警車遭掀翻縱火。
美聯社報導，國際足總(FIFA)早禁止在足球場使用催淚彈，因此外界立刻批評警方使用催淚彈不當。東爪哇省警方沒回應是否知悉有關規定。
東爪哇警局局長阿芬塔2日在記者會上反駁說：「當球迷開始攻擊警察、行為脫序、焚燒車輛時，我們採取預防措施，最終使用催淚彈。」他說，死者包括兩名警察。
東爪哇省副省長艾米爾2日表示，在跟當地10家醫院核對數據後，將死亡人數從稍早認為的174人下修至125人。印尼體育部長柴努丁擔心此次事件將影響印尼足球形象。印尼是明年U20世界盃主辦國。
印尼首席安全部長馬福(Mahfud MD)2日在Instagram表示，Kanjuruhan體育場只能容納3萬8000人，但賣出4萬2000張門票。
Kanjuruhan體育場是阿雷馬的主場，阿雷馬20多年來首度輸給帕爾斯巴亞。體育場內畫面顯示，發生踩踏時，現場有大量催淚瓦斯，球迷爬過欄杆。
足球史上多次發生嚴重踩踏慘劇。最嚴重一次在1964年，秘魯和阿根廷在利馬進行奧運資格賽，秘魯隊比賽將結束之際的關鍵進球遭裁判沒收，不滿球迷衝入場內引發暴動，造成328人喪生，上千人受傷。
上一則
拉脫維亞國會大選 挺烏政黨勝出
下一則
FB留言