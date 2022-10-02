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特拉斯上任3周 51%英人促下台 轟辯護政策「沒同情心」

編譯中心／綜合1日電
英國首相特拉斯（左）9月30日視察英國天然氣學院。（路透）
英國首相特拉斯（左）9月30日視察英國天然氣學院。（路透）

英國財相夸騰上周公布「迷你預算案」後，大規模減稅引發金融市場動盪。首相特拉斯從上月29日起，一連接受8場BBC地方電台採訪，向公眾說明財政對策，但被批評對高利率為房貸者造成的痛苦「毫無同情心」而挨轟。市場調研機構輿觀（YouGov）9月30日民調顯示，在受訪的近5000名英國人中，51%表示上任僅3周的特拉斯應辭職，僅約四分之一受訪者認為她應該留任。

紐約時報報導，特拉斯從利茲到諾丁罕連趕8場BBC各地分台專訪，對她而言是新內閣財政計畫引發動盪後一個平息疑慮的機會。但是批評者指出，特拉斯在為已遭詬病的減稅計畫辯護時表現得生硬，且對升息高利率會為背負房貸者帶來痛苦時沒有同理心；一名主持人稱她為「暗黑版羅賓漢」，甚至有電台聽眾嗆「妳為自己做的感到羞恥嗎」。

被問到相關政策會衝擊房市時，特拉斯冷回「利率是獨立機關英格蘭銀行的事」，還說「全世界都在升息」，將問題怪到俄烏衝突上。特拉斯在「太陽報」專欄還寫到，「我們必須加快把事情做完。我做事的方式不太一樣，決定非常艱鉅，短時間內會造成混亂。」被英媒批評「沒同情心」。

在角逐保守黨黨魁首階段僅獲得1/3議員支持的特拉斯，如今又因為令人詬病的政策，導致保守黨在民調中落後於工黨33個百分點，「短命首相」風險大增。倫敦大學瑪麗皇后學院政治學教授貝爾說：「這是英國政壇目前僅見，政黨支持度如此快就遭重創的情形。對保守黨議員而言，這好比新婚之夜就發現選錯人。」

特拉斯 利率 英國

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