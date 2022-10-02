英國能源價飆 新價格實施首日 50城燒帳單喊：不繳費

民眾1日在倫敦當眾焚燒帳單，抗議能源價格飆升。（路透）

全球面臨通膨問題，英國 人更是苦於能源費用飆漲。大批憤怒的民眾天在各地串連示威，燃燒帳單並高喊「不付錢」，以抗議政府處理通膨不利。此外，英國鐵路工人當天發動新一輪罷工 ，全國鐵路班次大幅減至11%。外界警告，隨著冬天來臨，英國正面臨一場「人道危機」。

英國能源監管機構8月底宣布，10月1日起英國家庭年度能源價格上限，調漲為每年3549英鎊（約3960美元）。今天是新能源價格實施第一天，英國超過50個地區同時舉行示威，主要是抗議通膨飆升。

示威主要由「Enough is Enough」（受夠了）和「Don't Pay」（不要繳費）兩個運動組織發起。「受夠了」由郵政和電訊業等工人的工會組成，在倫敦、格拉斯哥和伯明翰等城市舉行多場集會，訴求包括將最低工資提高至時薪15英鎊 （約16.7美元）、下調能源費用及紓緩食物短缺問題。

「不要付帳單」集會參與者則在伯明翰的保守黨大會會場門外集會，當眾焚燒宣傳單張和帳單。有示威者形容，當局的「迷你預算」如同向百姓宣戰，顯示英國政府冷酷無情，漠視基層權益。前工黨黨魁柯賓也現身倫敦的示威現場，並與高舉「保守黨下台」標語牌的民眾合影。

英國紐卡斯爾大學的教授沃克表示，能源費用增加最先受衝擊的便是低收入 家庭。

英國智庫決議基金會的研究也指出，英國能源支出加大貧富差距。而隨著冬天臨近，長者恐成為這次能源危機的犧牲品。倫敦一名77歲長者埃爾西因無力支付每月68英鎊（約75.8美元）的天然氣費用，只好用免費乘車證在巴士取暖一整天。

智庫和公共衛生學者警告，英國正面臨一個世紀以來最嚴峻的生活水平緊縮，一場「人道危機」逼近。

英國鐵路工人1日舉行新一輪的罷工，倫敦帕丁頓車站空無一人。（美聯社）

與此同時，英國鐵路工人工會今天舉行為期24小時的罷工，要求加薪和改善福利。

有來自多個工會、逾5萬名鐵路工人參與，是英國數十年來最大規模；罷工使得全英國鐵路僅約11%維持運作，包括倫敦至伯明翰、曼徹斯特及愛丁堡的路線完全癱瘓，影響2日開始的保守黨大會和倫敦馬拉松。工會並計畫於本月5日和8日再次罷工。