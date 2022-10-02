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日本摔角巨星豬木病逝 曾和拳王阿里世紀對決

編譯中心／綜合1日電
豬木曾多次訪問北韓，希望改善兩國關係，圖為他2014年抵達平壤順安機場。（美聯社）
豬木曾多次訪問北韓，希望改善兩國關係，圖為他2014年抵達平壤順安機場。（美聯社）

日媒報導，日本參議員、前職業摔角選手安東尼奧．豬木（豬木寬至）因心臟衰竭病逝，享年79歲。豬木是1970年代的日本摔角明星，後來轉戰政壇，在潤滑日本與北韓關係上，曾扮演重要角色。

豬木1日上午因心臟衰竭離世，享壽79歲，他近年因腰部手術加上罹患類澱粉沉積症經常進出醫院，最後一次公開露面是8月28日坐著輪椅現身「24小時電視」慈善節目。

豬木出生於1943年，13歲時跟隨家人移居巴西。1960年被訪問巴西的日本前職業摔角選手力道山看中後為徒弟，並正式在日本職業摔角界出道。豬木1972年成立「新日本職業摔角」並擔任社長；1976年跟重量級世界拳王阿里（Muhammad Ali），在日本武道館舉行聞名全球的「異種格鬥技對戰」，吸引全球格鬥技粉絲關注，但這場比賽也被外界質疑造假，一度使豬木毀譽參半。

豬木（右）在1976年約戰阿里，在擂台上主要用腳踢後者，比賽最終和局收場。 （美...
豬木（右）在1976年約戰阿里，在擂台上主要用腳踢後者，比賽最終和局收場。 （美聯社）

豬木於1989年成立「體育和平黨」並投入議員選舉，成為日本第一位摔角界出身的參議員。他在政壇也創下許多紀錄，擔任議員期間曾和當時古巴最高領導人卡斯楚會面；也曾在波灣戰爭期間，不顧日本政府反對，帶著多名摔角選手包機前往伊拉克，舉辦各種大型表演賽，並和海珊的長子見面，最終成功讓36名日本人質獲釋。

而對於關注日本與北韓關係的人而言，豬木在近代占有一席之地。他的恩師力道山就是北韓人，豬木在1994年3月首度訪問平壤，後來總計訪問北韓33次，可能是日本各界台面上人物訪問北韓次數最多的一位。

他訪問北韓的目的，在於試圖解決日本人遭北韓綁架（拉致）的歷史問題、促進兩國體育交流、以及兩韓統一。

1995年，豬木籌辦了為期兩天的「平壤國際體育文化節」，許多當紅的日本男女摔角明星都共襄盛舉。活動第二天的豬木與Rick Flair之戰是主秀，共吸引19萬人進場，創下職業摔角最多觀眾紀錄。

老牌記者有田芳生感嘆，豬木的過世代表日本又斷了一條與北韓聯繫的重要管道。他批評從安倍晉三到菅義偉再到岸田文雄的「拉致（綁架）對策本部」一事無成，遠不如豬木在北韓建立的人脈管用。

日本 北韓 平壤

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