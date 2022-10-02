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史坦普英國信評展望降至負向 認減稅方案將惡化公債

編譯中心／綜合1日電

國際信評機構史坦普（S&P）將英國主權債信評等的展望，從「穩定」調降至「負向」，因認為首相特拉斯的減稅方案將導致政府債務持續攀高，對英國信評的影響為負面。

史坦普9月30日在聲明中表示，到2025年前英國政府的預算赤字會以平均占國內生產毛額（GDP）2.6%的比率持續擴大，公共債務也會處於上升軌道。

但之前該機構預測，2023年起英國公共債務與GDP的比率將下降。

史坦普還指出，英國將因經常帳逆差居高不下而持續面臨國際收支的風險，預估今年經常帳逆差占GDP比率將提高到6%，一部分是因為能源進口成本提高。史坦普並預測，英國將在未來幾季陷入技術性衰退，GDP將在2023年萎縮0.5%。

英國的信評目前仍獲史坦普維持在第三高的AA，比穆迪和惠譽高一階，但調降展望後最糟的下一步就是直接調降信評，如此將導致英國舉債成本更高。

英國財相夸騰在9月23日宣布約450億英鎊（500億美元）大規模減稅計畫，以及對家庭和企業能源的補貼，但財源堪憂，有加重政府財政負擔之虞，導致英國匯市和債市重挫。之後英鎊雖逐漸止瀉回穩，但英國央行被迫啟動緊急購債計畫，並警告稱可能需要在11月的下次決策會中大幅升息。

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