印尼足球迷暴動釀「人踩人」 至少127死

印尼足球聯賽1日晚間在賽後爆發球迷暴力衝突，至少有127名足球迷喪生。（美聯社）

印尼足球 聯賽1日晚間在賽後爆發球迷暴力衝突，美聯社報導，有127名足球迷喪生、180人受傷，死亡人數恐再攀升。

在東爪哇馬朗攝政區的比賽中，爪哇足球俱樂部的阿雷馬（Arema）隊以2：3被擊敗後，大批憤怒的球迷衝進球場抗議，與泗水的帕爾斯巴亞隊（Persebaya Surabaya）隊球迷發生激烈衝突。印尼警方隨後發射催淚瓦斯，嘗試驅散球迷，不過卻造成反效果，數百人同時間衝向出口，造成嚴重踩踏事件。

馬朗攝政區衛生辦公室發言人表示，已有120多人死亡。 他說，官員仍在核對死傷人數。美聯社報導，至少有127人遇難，包括兩名警察 。

現場畫面顯示，數不清的球迷衝進球場的綠色草坪，在面對來自另一方的大批警力後，球迷又衝回觀眾看台，影片也捕捉到警方朝場內施放催淚瓦斯、鎮暴警察持警棍毆打球迷的混亂畫面。

東爪哇警察局長尼科表示，球場失序當下就有34人因踩踏或窒息身亡，後續有超過300人送醫治療，多數人在送醫途中或治療期間身亡。有影片指球場附近的醫院走廊放滿遇難者遺體，而且醫療設備無法應付大量傷者，預計死亡人數可能進一步增加。

這起球迷暴亂事件後，印尼足球總會隨即宣布停賽一周，球季餘下賽事禁止阿雷馬在主場比賽，並將調查這起事件。