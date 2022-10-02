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尼加拉瓜指控干預 斷交荷蘭、拒美大使入境

編譯中心／綜合1日電
尼加拉瓜總統奧蒂嘉得知荷蘭不再替一所醫院的興建工程出資後，即抨擊荷蘭駐中美洲大使。（Getty Images）
尼加拉瓜總統奧蒂嘉得知荷蘭不再替一所醫院的興建工程出資後，即抨擊荷蘭駐中美洲大使。（Getty Images）

尼加拉瓜外交部9月30日發布聲明表示，中止與荷蘭的外交關係。聲明中說，這個具「干涉主義、新殖民主義」立場的歐洲國家，已經「冒犯且持續冒犯尼加拉瓜民眾」，因此尼加拉瓜政府決定中止外交關係。荷蘭外交部今天表示，尼加拉瓜用斷交手段來回應民主和人權事務是不成比例的做法，「令人遺憾」。

尼加拉瓜總統奧蒂嘉稍早指控荷蘭採取「干涉主義」政策，說他在得知荷蘭不會出資建造先前承諾的一家醫院後，他不再想跟荷蘭維持關係。奧蒂嘉說：「這位大使跟尼加拉瓜人講話的態度，好像尼加拉瓜是荷蘭的殖民地。」他指的是荷蘭駐中美洲大使畢倫。

荷蘭日前表示，由於尼加拉瓜「在民主和人權領域的情勢日趨惡化」，已決定永久停止為當地一所醫院的興建工程出資。

荷蘭外交部一名發言人表示：「斷絕外交關係是一個高度異常的特殊舉動，也非出於荷蘭所願。」發言人還說，尼加拉瓜的選擇「令人遺憾」。

荷蘭外交部表示，對於目前估計約100名居住在尼加拉瓜的荷蘭人，將會持續關注他們的情況，「必要時我們將調整旅遊警示」。

荷蘭並指出，尼加拉瓜本周稍早才驅逐歐盟大使，也不准美國新任大使入境，因此與荷蘭斷交「並非單獨事件」。

9月30日稍早，尼加拉瓜表示，由於美國新任命的大使羅德里格斯持「干預」態度，不會准許他入境。尼加拉瓜第一夫人兼副總統穆麗優在國營媒體上宣讀聲明說：「讓這些帝國主義者好好弄明白。」

歐盟此前曾促請尼加拉瓜恢復當地民主，尊重人權及釋放政治犯。歐盟駐尼加拉瓜大使穆沙伊特9月28日被列為不受歡迎人物，需於10月1日前離開尼加拉瓜。尼加拉瓜並表示不會接受新的美國大使，種種舉動使得奧蒂嘉與國際社會間的緊張關係升高。

尼加拉瓜 歐盟

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