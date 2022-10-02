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布吉納法索1年內2度政變 強人總統遭推翻

編譯中心／綜合1日電
布吉納法索軍方官員奪取國家電視台控制權，於30日宣布，已解除軍事領袖達米巴的職位，並解散政府，是該國一年內第二次政變。（美聯社）
布吉納法索軍方官員奪取國家電視台控制權，於30日宣布，已解除軍事領袖達米巴的職位，並解散政府，是該國一年內第二次政變。（美聯社）

布吉納法索軍方官員奪取國家電視台控制權，9月30日宣布已解除軍事領袖達米巴（Paul-Henri Sandaogo Damiba）的職位，並解散政府，是該國一年內第二次政變。

在透過國家電視台發表的聲明指，布吉納法索軍方官員特拉奧雷上尉（Ibrahim Traore） 表示，由於達米巴無法應對日益惡化的伊斯蘭叛亂，一群軍官決定將其撤職。

這是布吉納法索8個月內第二次政變。達米巴1月在政變中掌權，推翻民選總統卡波雷（Roch Marc Christian Kabore）；達米巴和盟友當時承諾讓國家更安全，但近幾個月來，暴力事件有增無減，對他領導能力的不滿情緒與日俱增。

特拉奧雷說，憲法已暫停施行，過渡憲章終止，邊境無限期關閉，所有政治和民間社會活動也都暫停。他宣布從晚間9時到清晨5時實施宵禁

特拉奧雷署名、由另一名官員在電視上宣讀的聲明說道：「面對日益惡化的局勢，我們已多次努力說服達米巴重新將過渡期的重點放在安全問題上。」這位官員說話時，旁邊有一群身穿軍裝和重甲的軍人。

聲明指出，達米巴拒絕官員要他重組軍隊的提議，反而決定延續導致前一個政權垮台的軍事結構。聲明說，很快將邀集國家利益相關者通過新的過渡憲章，並指定新的文人政府或軍政府總統。

邊境 重組 宵禁

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