我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日警烏龍 安倍國葬維安警一度弄丟4把實彈警槍

華埠餐館早打烊成新常態 社區：難回從前

台灣贈土耳其偏鄉學校電腦 助縮短數位落差

中央社／伊斯坦堡1日專電
台灣捐贈土耳其安卡拉市郊的安納杜魯高中及尤克塞小學電腦，協助縮短數位落差。圖為尤克塞小學學生。（駐土耳其代表處提供）
台灣捐贈土耳其安卡拉市郊的安納杜魯高中及尤克塞小學電腦，協助縮短數位落差。圖為尤克塞小學學生。（駐土耳其代表處提供）

台灣捐贈土耳其安卡拉市郊的安納杜魯高中及尤克塞小學電腦，協助縮短數位落差。土國議員感謝台灣支持提升數位教育，並鼓勵學生精進資通訊專業，「讓土耳其也有機會像台灣一樣成為科技大國」。

駐土耳其代表處表示，代表黃志揚昨天與土耳其執政黨國會議員艾爾段（Asuman Erdoğan）共赴息江市（Sican），出席安納杜魯高中（Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi）及尤克塞小學（Cemal Yüksel İlkokulu）資訊教室啟用剪綵儀式。

息江市市長艾爾江（Murat Ercan）、執政黨黨部主委阿瑟納剛（Soner Arslanargun）、教育部息江區國家教育局主任德米爾巴許（Rabia Demirbaş）出席。黃志揚及議員艾爾段並與兩校校長及師生座談。

黃志揚致詞表示，教育是國家發展根本，優質教育也被聯合國列入第4項永續發展目標（SDGs）中。土耳其政府注重教育發展，雖也挹注相當多資源，然而，土國逾8500萬人口中即有逾2600萬學生，教育預算及資源需求極大，仍有不足之處，導致數位落差。

他說，台灣近年來致力在土耳其各項教育發展計畫上貢獻一份心力，例如協助興建學校、社區中心及捐贈電腦等。駐土耳其代表處很高興再度有機會透過與議員艾爾段引介及合作，分別捐贈兩校各21台國產電腦，協助縮短偏鄉數位落差問題。

議員艾爾段則感謝駐土耳其代表處及台灣政府支持受贈學校提升數位教育及縮短數位落差，並鼓勵學生把握資源，在資通訊科技知識學習上加以努力，讓土耳其也有機會像台灣一樣成為科技大國。

駐土耳其代表處指出，這次捐贈兩校的電腦桌面都以玉山畫面為背景，搭配國旗及台灣友誼（Taiwan Friendship）字樣，象徵兩國友好情誼。

教育局 預算 教育部

上一則

北韓一旦用核武 南韓總統：將堅決採取壓倒性應對措施

下一則

金正恩向習近平發賀電 表加強朝中合作決心

延伸閱讀

土耳其63歲微型畫大師 米粒、頭髮都是畫布

土耳其63歲微型畫大師 米粒、頭髮都是畫布
6機位改裝成擔架床 215公分全球最高女性一圓飛行夢

6機位改裝成擔架床 215公分全球最高女性一圓飛行夢
厄多安再談俄烏戰爭：需讓雙方有尊嚴地擺脫危機

厄多安再談俄烏戰爭：需讓雙方有尊嚴地擺脫危機
美國施壓奏效 土耳其最大銀行停用俄支付系統

美國施壓奏效 土耳其最大銀行停用俄支付系統

熱門新聞

英國已故女王伊麗莎白二世。美聯社

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

2022-09-29 10:01
烏克蘭陸戰隊士兵迪安諾夫遭到俄軍俘虜後，21日在換俘行動中獲釋。但從曝光的照片可見，他與被俘前判若兩人，不但嚴重消瘦，右臂也變形。(圖取自烏克蘭國防部推特@DefenceU)

被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

2022-09-24 11:33
英國國王查理三世與王儲威廉。路透

英史上最年長新國王 專家：查理三世知道自己是看守人

2022-09-29 02:45
英國女王伊麗莎白二世駕崩後，丹麥女王瑪格麗特二世成為現存歐洲在位最久的君主。（美聯社）

讓他們過更正常生活 丹麥女王拔除4孫子女頭銜

2022-09-29 01:06
研究指出，南亞和東南亞的沿海大城市因大量抽取地下水，下沉速度比世界其他地方更快。圖為越南胡志明市景。圖：pixabay

研究：亞洲沿海城市快速下沉 數以千萬計人恐受創

2022-09-23 16:26
源源不斷的車流26日自俄羅斯跨越邊界進入喬治亞共和國，大排車龍。報導指俄國男子近日逃離俄國，避免被徵召當兵。(路透)

亂象多…俄認動員令「有錯」 學者：已現「革命前兆」

2022-09-26 22:05

超人氣

更多 >
南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降
伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒

伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒
大屋換小屋？活動屋成了退休規劃的選項

大屋換小屋？活動屋成了退休規劃的選項
在群聊中承認偷錢 麻州華女「用錘子打死」前房東

在群聊中承認偷錢 麻州華女「用錘子打死」前房東
百度地圖改採中國產北斗衛星定位系統 基隆港艦艇全看見

百度地圖改採中國產北斗衛星定位系統 基隆港艦艇全看見