台灣贈土耳其偏鄉學校電腦 助縮短數位落差

台灣捐贈土耳其安卡拉市郊的安納杜魯高中及尤克塞小學電腦，協助縮短數位落差。圖為尤克塞小學學生。（駐土耳其代表處提供）

台灣捐贈土耳其安卡拉市郊的安納杜魯高中及尤克塞小學電腦，協助縮短數位落差。土國議員感謝台灣支持提升數位教育，並鼓勵學生精進資通訊專業，「讓土耳其也有機會像台灣一樣成為科技大國」。

駐土耳其代表處表示，代表黃志揚昨天與土耳其執政黨國會議員艾爾段（Asuman Erdoğan）共赴息江市（Sican），出席安納杜魯高中（Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi）及尤克塞小學（Cemal Yüksel İlkokulu）資訊教室啟用剪綵儀式。

息江市市長艾爾江（Murat Ercan）、執政黨黨部主委阿瑟納剛（Soner Arslanargun）、教育部 息江區國家教育局 主任德米爾巴許（Rabia Demirbaş）出席。黃志揚及議員艾爾段並與兩校校長及師生座談。

黃志揚致詞表示，教育是國家發展根本，優質教育也被聯合國列入第4項永續發展目標（SDGs）中。土耳其政府注重教育發展，雖也挹注相當多資源，然而，土國逾8500萬人口中即有逾2600萬學生，教育預算 及資源需求極大，仍有不足之處，導致數位落差。

他說，台灣近年來致力在土耳其各項教育發展計畫上貢獻一份心力，例如協助興建學校、社區中心及捐贈電腦等。駐土耳其代表處很高興再度有機會透過與議員艾爾段引介及合作，分別捐贈兩校各21台國產電腦，協助縮短偏鄉數位落差問題。

議員艾爾段則感謝駐土耳其代表處及台灣政府支持受贈學校提升數位教育及縮短數位落差，並鼓勵學生把握資源，在資通訊科技知識學習上加以努力，讓土耳其也有機會像台灣一樣成為科技大國。

駐土耳其代表處指出，這次捐贈兩校的電腦桌面都以玉山畫面為背景，搭配國旗及台灣友誼（Taiwan Friendship）字樣，象徵兩國友好情誼。