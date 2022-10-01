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巴西大選如內戰 波索納洛民調落後煽動極右 美高度關注

編譯中心／綜合30日電
巴西現任總統波索納洛尋求連任，但支持率大幅落後前任總統。（Getty Images）
巴西現任總統波索納洛尋求連任，但支持率大幅落後前任總統。（Getty Images）

巴西總統選舉第一輪投票將於10月2日舉行。最新民調顯示，左翼勞工黨候選人、前任總統魯拉支持率領先，超過右翼現任總統波索納洛14個百分點。有「巴西川普」之稱的波索納洛近日暗示自己如果敗選，代表計票過程有問題，試圖動員極右派支持者。美國高度關注這次選舉；魯拉透露，美方計畫「迅速承認」巴西大選結果，以免有人藉機製造混亂。

本屆巴西大選共有11名候選人，但可說是魯拉和波索納洛的戰爭。Datafolha於29日公布的最新民調顯示，魯拉支持率為48%，波索納洛則為34%。

根據法規，首輪投票中獲得過半有效選票的候選人將直接當選總統；若無人得票過半數，票數最多的兩名候選人將於10月30日參加第二輪投票。Datafolha民調顯示，首輪投票魯拉的有效得票率可達50%，波索納洛為36%。若投票進入第二輪，54%的受訪者表示支持魯拉，39%支持波索納洛。

波索納洛四年任期內爭議不斷，被批評抗疫不力、無視氣候變化危機、過度開發亞馬遜雨林，且未能實現經濟復甦。

魯拉有望再次當選巴西總統。（Getty Images）
魯拉有望再次當選巴西總統。（Getty Images）

魯拉於2003年至2010年擔任總統期間民望頗高，但卸任後捲入巴西石油公司貪腐醜聞，一度被判長達12年監禁。最終，魯拉在服刑580天後，去年獲最高法院撤銷所有定罪，得以趕上參加本屆大選。

在選舉期間，波索納洛多次無端指控他人舞弊，更在參加英國女王國葬時，暗示自己若未當選代表計票有問題。分析指出，巴西社會因為本次大選陷入嚴重撕裂，如同陷入「內戰」，選後如何彌補分歧、改善經濟民生，將成為新總統的挑戰。

BBC報導說，美國這次比以往更早關注巴西大選。這是因為波索納洛與美國前總統川普的相似性，令美國民主黨政府有所警惕，也擔心2021年1月美國國會暴亂，可能在巴西重演。

魯拉日前表示，已接獲美方通知，華府計畫第一時間承認大選結果，以防有人提出質疑。

不過，由於右翼政府未能解決經濟困境，拉美多國近年集體左轉，如果巴西也加入其中，料將削弱美國在當地的影響力。魯拉雖然在環保政策上深得美國歡心，但他與古巴、尼加拉瓜和委內瑞拉的反美左翼政權關係密切，並大力支持巴西參與金磚國家合作。

魯拉有望再次當選巴西總統。（Getty Images）
魯拉有望再次當選巴西總統。（Getty Images）

巴西 波索納洛 投票

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