英相減稅惹混亂 執政黨民調被超車 特拉斯面臨逼宮

英國首相特拉斯宣布大幅減稅措施，導致英磅暴瀉，英國經濟前境未明。（美聯社）

英國 政府計畫降稅，連日引發金融市場混亂，數據分析公司「輿觀」（YouGov）昨公布民調 結果顯示，反對黨「工黨」（Labour）民意支持度攀升，領先執政的「保守黨」（Conservatives）33個百分點。

路透報導，輿觀最近兩天針對超過1700名英國成年人的投票意向所做的調查顯示，工黨民意支持度竄高至54%，保守黨僅21%。輿觀本周稍早的另一項民調顯示，工黨民意支持度達45%，保守黨為28%。

輿觀表示，工黨這次領先幅度，在輿觀歷來所有民調中是最大的一次，也是工黨自1990年代末期以來，在任何公開民調中獲得的最高紀錄。

英國首相特拉斯 （Liz Truss）上任後履行競選承諾，上周宣布大幅減稅措施，導致英磅暴瀉，英國經濟前境未明。有現任國會議員向媒體透露，黨內成員對特拉斯孤注一擲的舉動感到不滿，要求解僱制定迷你財政預算案的財相夸騰，否則可能會向上任僅3周的特拉斯思逼宮，但特拉斯堅決捍衛迷你預算案，更說願意採取具爭議的決定來重振經濟。

至少有兩名在黨魁選舉期間力挺蘇納克的保守黨籍國會議員，在最新民調公布後，公開批評特拉斯的經濟計畫。議員弗利曼（George Freeman）推文說：「上周宣布的借貸和減稅經濟方案，顯然無法贏得市場或選民的信心。」另名議員史密斯（Julian Smith）也籲請政府，不要廢除45%的最高所得稅率。

近日另外3項民調也顯示工黨民意支持度大幅領先。民調機構Survation的調查結果是工黨領先保守黨21個百分點；Deltapoll公司的結果是工黨領先19個百分點；Redfield & Wilton Strategies公司的結果顯示，工黨領先17個百分點。

英國工黨民調大幅上升，圖為黨魁施凱爾（右）9月28日出席工黨大會。（美聯社）

工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）在27日召開的工黨年會中說，在連續4次選舉失利後，現在是工黨自2010年以來贏得政權的最佳時機。施凱爾在年會上指責英國新首相特拉斯失去了對英國經濟的控制，並稱自己是穩健財政政策以及中間派政治的守護者。

英國下次全國大選可能在2024年舉行。但如今已有超過10萬人簽署請願信，要求馬上舉行大選。