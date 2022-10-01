我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女籃世界杯／美中爭冠 第三節47:68 中國隊落後21分

特斯拉AI日登場 人形機器人Optimus正式亮相

英相減稅惹混亂 執政黨民調被超車 特拉斯面臨逼宮

編譯中心／綜合30日電
英國首相特拉斯宣布大幅減稅措施，導致英磅暴瀉，英國經濟前境未明。（美聯社）
英國首相特拉斯宣布大幅減稅措施，導致英磅暴瀉，英國經濟前境未明。（美聯社）

英國政府計畫降稅，連日引發金融市場混亂，數據分析公司「輿觀」（YouGov）昨公布民調結果顯示，反對黨「工黨」（Labour）民意支持度攀升，領先執政的「保守黨」（Conservatives）33個百分點。

路透報導，輿觀最近兩天針對超過1700名英國成年人的投票意向所做的調查顯示，工黨民意支持度竄高至54%，保守黨僅21%。輿觀本周稍早的另一項民調顯示，工黨民意支持度達45%，保守黨為28%。

輿觀表示，工黨這次領先幅度，在輿觀歷來所有民調中是最大的一次，也是工黨自1990年代末期以來，在任何公開民調中獲得的最高紀錄。

英國首相特拉斯（Liz Truss）上任後履行競選承諾，上周宣布大幅減稅措施，導致英磅暴瀉，英國經濟前境未明。有現任國會議員向媒體透露，黨內成員對特拉斯孤注一擲的舉動感到不滿，要求解僱制定迷你財政預算案的財相夸騰，否則可能會向上任僅3周的特拉斯思逼宮，但特拉斯堅決捍衛迷你預算案，更說願意採取具爭議的決定來重振經濟。

至少有兩名在黨魁選舉期間力挺蘇納克的保守黨籍國會議員，在最新民調公布後，公開批評特拉斯的經濟計畫。議員弗利曼（George Freeman）推文說：「上周宣布的借貸和減稅經濟方案，顯然無法贏得市場或選民的信心。」另名議員史密斯（Julian Smith）也籲請政府，不要廢除45%的最高所得稅率。

近日另外3項民調也顯示工黨民意支持度大幅領先。民調機構Survation的調查結果是工黨領先保守黨21個百分點；Deltapoll公司的結果是工黨領先19個百分點；Redfield & Wilton Strategies公司的結果顯示，工黨領先17個百分點。

英國工黨民調大幅上升，圖為黨魁施凱爾（右）9月28日出席工黨大會。（美聯社）
英國工黨民調大幅上升，圖為黨魁施凱爾（右）9月28日出席工黨大會。（美聯社）

工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）在27日召開的工黨年會中說，在連續4次選舉失利後，現在是工黨自2010年以來贏得政權的最佳時機。施凱爾在年會上指責英國新首相特拉斯失去了對英國經濟的控制，並稱自己是穩健財政政策以及中間派政治的守護者。

英國下次全國大選可能在2024年舉行。但如今已有超過10萬人簽署請願信，要求馬上舉行大選。

民調 英國 特拉斯

上一則

巴西大選如內戰 波索納洛民調落後煽動極右 美高度關注

下一則

英國新硬幣公布 查理國王沒戴皇冠

延伸閱讀

前財長桑默斯：全球經濟面臨系列風險 如金融海嘯前夕

前財長桑默斯：全球經濟面臨系列風險 如金融海嘯前夕
3原因 英國減稅計畫市場不信、專家批評

3原因 英國減稅計畫市場不信、專家批評
美國航空2024年客機艙等大調整 將設旗艦套房艙

美國航空2024年客機艙等大調整 將設旗艦套房艙
英相挺台灣「確保能夠自我防衛」 台外交部感謝

英相挺台灣「確保能夠自我防衛」 台外交部感謝

熱門新聞

英國已故女王伊麗莎白二世。美聯社

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

2022-09-29 10:01
烏克蘭陸戰隊士兵迪安諾夫遭到俄軍俘虜後，21日在換俘行動中獲釋。但從曝光的照片可見，他與被俘前判若兩人，不但嚴重消瘦，右臂也變形。(圖取自烏克蘭國防部推特@DefenceU)

被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

2022-09-24 11:33
英國國王查理三世與王儲威廉。路透

英史上最年長新國王 專家：查理三世知道自己是看守人

2022-09-29 02:45
英國女王伊麗莎白二世駕崩後，丹麥女王瑪格麗特二世成為現存歐洲在位最久的君主。（美聯社）

讓他們過更正常生活 丹麥女王拔除4孫子女頭銜

2022-09-29 01:06
研究指出，南亞和東南亞的沿海大城市因大量抽取地下水，下沉速度比世界其他地方更快。圖為越南胡志明市景。圖：pixabay

研究：亞洲沿海城市快速下沉 數以千萬計人恐受創

2022-09-23 16:26
源源不斷的車流26日自俄羅斯跨越邊界進入喬治亞共和國，大排車龍。報導指俄國男子近日逃離俄國，避免被徵召當兵。(路透)

亂象多…俄認動員令「有錯」 學者：已現「革命前兆」

2022-09-26 22:05

超人氣

更多 >
大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」
南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降
伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒

伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒
25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告
無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機

無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機