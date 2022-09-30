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加拿大魁北克省長：接收更多不說法語移民是自殺

編譯中心／綜合29日電
加拿大魁北克省省長雷哥（Francois Legault）指出，接收更多不說法語移民，「那有點是自殺」。（路透）
加拿大魁北克省省長雷哥（Francois Legault）指出，接收更多不說法語移民，「那有點是自殺」。（路透）

加拿大魁北克省（Quebec）省長雷哥29日說，他的省若接受更多不確定是否會說法語的移民是「自殺」。魁北克省以法語人口為主，而目前雷哥在下週議會選舉贏得連任的呼聲高。

路透報導，雷哥（Francois Legault）在蒙特婁都會區商會（Chamber of Commerce of Metropolitan Montreal）舉行的一場記者會上表示，魁北克省「有必要阻止」法語的「衰弱」，若不考量語言問題就接受更多移民，「那有點是自殺」。

65歲的雷哥是中間偏右政黨「魁北克未來聯盟」（Coalition Avenir Quebec）的領導人。他在這場記者會上數度表示，讓魁北克省加入更多移民是「自殺」。

報導指出，雷哥曾任航空公司高層，他2018年帶領魁北克未來聯盟首度贏得議會選舉，當時政見便包括減少移民人口，以及在英語稱霸的北美洲保護法語。

根據選情觀測網站 qc125.com估計，魁北克未來聯盟預估可在魁北克國民議會（National Assembly of Quebec）125席當中拿下98席，贏過魁北克自由黨（Quebec Liberal Party）、魁北克保守黨（Conservative Party of Quebec）、魁北克人黨（Parti Quebecois）和左傾政黨「魁北克團結」（Quebec Solidaire）。

魁北克是加拿大人口第二大省，但每年為全國貢獻新增永久居民的占比持續萎縮，省內新增人口主要仰賴臨時居民。

雷哥今年承諾要讓魁北克省每年新增移民人口限於5萬。他的政府提出一份法案，內容包括所有新移民來到魁北克省6個月後，收到公共服務大多將以法語提供。有些雇主已表示，這將令他們難以吸引人才。

魁北克 移民 加拿大

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