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報導「頭巾女」艾米尼新聞 伊朗至少25記者被捕

編譯中心／綜合29日電
22歲的艾米尼遭到伊朗道德警察逮捕3天後過世，引發民間示威潮，至少已有25名記者因相關報導而遭到逮捕。（歐新社）
22歲的艾米尼遭到伊朗道德警察逮捕3天後過世，引發民間示威潮，至少已有25名記者因相關報導而遭到逮捕。（歐新社）

伊朗女記者穆哈瑪迪的律師表示，報導艾米尼喪禮的穆哈瑪迪29日遭到逮捕，這是年輕的艾米尼之死引發伊朗全國各地爆發示威抗議後，又一名伊朗記者被捕。

中央社引述法新社報導，穆哈瑪迪（Elahe Mohammadi）的律師康姆菲魯齊（Mohammad Ali Kamfirouzi）在推特（Twitter）發文表示，穆哈瑪迪遭到司法當局傳喚，她在前往接受偵訊途中便遭到安全部隊逮捕。

穆哈瑪迪替伊朗「同胞報」（Ham Mihan）報導艾米尼（Mahsa Amini）的喪禮。22歲的艾米尼因被指頭巾未戴好，遭到伊朗道德警察逮捕後陷入3天昏迷，於本月16日過世。

總部在美國華盛頓的保護記者委員會（Committee to Protect Journalists，CPJ）指出，自從伊朗這波民間示威潮爆發以來，至少已有25名記者因報導相關新聞遭到逮捕。

保護記者委員會中東協調員曼蘇爾（Sherif Mansour）表示：「伊朗安全部隊必須放棄對披露這起重大事件的記者採取鎮壓措施，也必須恢復網路連線，這對於讓公眾持續獲得資訊至關重要。」

報導指出，艾米尼在故鄉庫德斯坦省（Kurdistan）城市薩基士（Saqqez）舉行的喪禮，成為引爆伊朗各地風起雲湧抗議行動的導火線之一。當時送葬民眾高呼口號，女性則拿掉頭巾，以反抗伊朗這個伊斯蘭共和國的裝束規定。

康姆菲魯齊透露，穆哈瑪迪在伊朗首都德黑蘭的住家上週已遭到安全部隊突襲搜索。穆哈瑪迪的丈夫則在推特寫道，妻子在一通簡短通話中說，自己被拘留在德黑蘭的伊文監獄（Evin Prison），且一直未被告知是否被指控任何罪名。

伊朗警方先前已逮捕伊朗報紙「東方報」（Shargh）女記者哈梅迪（Nilufar Hamedi）。她前往艾米尼昏迷時住的醫院採訪，協助讓這起事件曝光在全世界面前。

哈梅迪目前仍未獲釋，且同樣被關在伊文監獄。她的丈夫表示，哈梅迪不知道自己被指控的罪名。

據報導，人權團體指控伊朗當局對仍在境內、寫下批判性報導的記者進行大規模逮捕，尤其鎖定那些報導艾米尼事件的記者。此外，伊朗的網路連線也受到嚴重限制。

運動人士稱，艾米尼是死於拘留期間頭部遭到毆打；但伊朗當局並未予以證實。

伊朗 監獄 推特

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