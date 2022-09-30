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北溪現第4處漏氣 北約控人為破壞 芬蘭、挪威加強維安

編譯中心╱綜合29日電
瑞典海岸防衛隊指出，北溪2號管線又發現第4處洩漏點。（取材自瑞典海岸防衛隊網頁）
瑞典海岸防衛隊指出，北溪2號管線又發現第4處洩漏點。（取材自瑞典海岸防衛隊網頁）

從俄羅斯通往歐洲的北溪天然氣海底管線26日發生爆炸，導致三處氣體外洩點後，瑞典海岸防衛隊29日證實，北溪2號管線又發現第四處洩漏點。俄控北溪破壞事件就發生在受到美國情報單位「完全控制下」的水域。

路透報導，瑞典海岸防衛隊指出，新發現的第4處洩漏位於北溪2號管線上，鄰近北溪1號另一個更大的洩漏點。

芬蘭表示，將加強關鍵基礎建設的維安措施。挪威則會派出海軍保護海上的石油和天然氣設施，陸上設施則會派出警察。

克里姆林宮表示，北溪天然氣管線破裂導致外洩的事件應由某一外國負責，這起事件是「國際恐怖主義」行為，已立案調查。北約稱將堅決回應人為破壞行動，歐盟則準備就這起事件展開會商。

海岸防衛隊發言人拉森（Jenny Larsson）告訴「瑞典日報」，「在4個洩漏點中，有2個在瑞典專屬經濟區」，另外2個位於丹麥專屬經濟區。瑞典海岸防衛隊並未立即說明，為什麼時隔數天後才發現新的洩漏點。

但報導稱，巨大洩漏導致數百公尺寬的海面出現大量氣泡，因此無法立即檢查管線相關結構。

ky News與俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，「事情發生在丹麥和瑞典的貿易與經濟區，這些都是充斥著美國武器、以北約為中心的國家，都是完全被美國情報機構掌控的國家，絕對與肯定受到美國情報機構的控制，他們徹底控制那裡的局勢」。

路透報導，一名歐洲聯盟官員說，北溪天然氣管線遭到破壞一事已改變烏克蘭衝突的性質。歐盟昨天警告，如果出現更多攻擊，將採取「強力且一致的應對措施」。不過，歐盟官員一直避免直接指名破壞行動的幕後黑手。

歐盟執行委員會昨天已就俄軍在烏克蘭戰事上的最新「升級」行動提出新一輪制裁方案，其中包括為俄國石油價格設定上限，以及對價值70億歐元的俄國產品實施出口禁令。下周，歐盟領導人將就上述第8輪制裁方案展開討論。

瑞典 歐盟 天然氣

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