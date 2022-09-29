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泰國允懷孕20周女性合法墮胎 仍須通報公衛部

編譯中心╱綜合28日電

泰國政府去年讓懷孕12周內的女性墮胎合法化，近日進一步公告放寬懷孕20周內的女性可以合法墮胎，但必須通知公共衛生部核可的醫療機構，並諮詢專業醫療人員的意見。

泰國禁止墮胎的刑法相關規定在2020年2月遭到憲法法庭宣告違憲，內閣會議因此通過刑法修正草案，讓懷孕未滿12周的女性可以合法墮胎。相關修正草案由國會在2021年1月底投票通過後生效。

泰國今年進一步放寬女性可以墮胎的懷孕區間，泰國政府公報26日刊登由公共衛生部發布的公告指出，刑法305條修正後，懷孕20周以內的女性可以合法墮胎，生效日在公告刊登後的30天。

根據政府公告內容，懷孕12周到20周以內的女性如果要墮胎，必須通知公共衛生部核可的醫療機構評估她的意願，並諮詢專業醫療人員的意見。諮詢可以透過會面、書信、電話或其他方式進行，過程要確保隱私性，並確保女性不會做出違反她意願的決定。

而懷孕12周內的女性只要經醫療人員確認墮胎意願，醫療人員可以直接依泰國醫事委員會（Medical Council of Thailand）的規定執行墮胎手術

懷孕超過20周的女性若要墮胎仍屬於非法行為，除非經過醫療人員鑑定，懷孕對母親造成心理或生理威脅，胎兒有畸形或殘障的風險，以及因為性侵害造成的懷孕， 才能合法墮胎。

墮胎 泰國 手術

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