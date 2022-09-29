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日本邀緬甸出席安倍國葬 挨批為軍政府背書

編譯中心╱綜合28日電
2021年2月軍方發動政變奪權以來，緬甸一直處於混亂狀態。據當地監測組織，近2300名平民在鎮壓異議行動中喪生。（Getty Images）
2021年2月軍方發動政變奪權以來，緬甸一直處於混亂狀態。據當地監測組織，近2300名平民在鎮壓異議行動中喪生。（Getty Images）

緬甸外交部對外公開駐日大使出席日本前首相安倍晉三「國葬」照片，人權團體批評邀請緬甸的日本政府，認為讓軍隊掌握實權的國家參加國葬，是為軍政府背書的行為。

2021年2月軍方發動政變奪權以來，緬甸一直處於混亂狀態。據當地監測組織，近2300名平民在鎮壓異議行動中喪生。

日本朝日新聞報導，日本政府過去跟歐美各國同步調，對緬甸局勢表明「重大憂慮」，要求軍政府立即停止對平民施暴、釋放被拘捕人士，及盡速恢復民主政體。

不過，日本這次要舉辦安倍國葬時，通知所有跟日本有外交關係的國家。日本外務省說，這是有鑑於葬禮性質所做判斷；日本不僅沒有排除緬甸等特定國家，甚至也通知持續入侵烏克蘭的俄羅斯。

對此，在日本的緬甸人及人權團體等，曾發出要求日本政府不要讓緬甸軍政府人士出席國葬的抗議聲音；不過，緬甸駐日大使依舊出席安倍國葬，緬甸外交部還將駐日大使出席國葬時的照片放在官網及臉書上。

國際人權團體「人權觀察」成員笠井哲平批評，受邀參加國葬可能被用在「軍政府是代表緬甸正統政府的政治宣傳上」，整個國際社會都在團結一致避免為緬甸軍政府背書，結果日本政府卻逆勢而為。

英國媒體曾報導，9月稍早舉行的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬，英國原則上邀請有外交關係的國家出席，但並未邀請俄羅斯、緬甸及敘利亞等國。

緬甸 日本 英國女王

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