艾米尼之死引發怒火 伊朗數十城爆警民衝突

伊朗女子艾米尼因違反服裝規定遭宗教警察逮捕後死亡，引發全國連日示威。圖為民眾在伊朗首都德黑蘭街頭示威。(歐新社)

伊朗 國營媒體和社群網路消息顯示，鎮暴警察 和安全部隊今天在數十個城巿與示威民眾爆發衝突。22歲庫德族女性艾米尼16日命喪警方拘留期間，引發各地抗議不休。

路透社報導，出身庫德地區薩蓋茲（Saqez）的艾米尼（Mahsa Amini）本月因「不當著裝」遭到嚴格執法的道德警察逮捕，並於羈押期間死亡。

她的死引發2019年民眾抗議油價飆漲而遭當局鎮壓以來，伊朗首見的大規模街頭抗爭。

儘管當局強力鎮壓，導致死亡人數持續增加，上傳推特的影片顯示，示威群眾持續要求推翻體制內神職機構，並在德黑蘭（Tehran）、大不里士（Tabriz）、卡拉吉（Karaj）、雅茲德（Yazd）等諸多城巿與安全部隊發生衝突。

國營電視台報導，警方在若干城巿與「暴民」衝突，並發射催淚瓦斯驅散他們。

伊朗女子艾米尼因違反服裝規定遭宗教警察逮捕後死亡，引發全國連日示威。圖為民眾在伊朗首都德黑蘭街頭示威。(路透)

從伊朗境內上傳社群媒體 的影片可見，抗議人士高喊「女性、生命、自由」，婦女拉下頭巾，在手中揮舞，也有人焚燒頭巾。

推特上的畫面還可看到西北部城巿大不里士的抗議人士高喊「獨裁者去死」，矛頭對準最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。在西北部薩南達治（Sanandaj）和沙達希特（Sardasht）兩個庫德城巿，鎮暴警察甚至對抗議民眾開槍。

德黑蘭傳出的一段影片可聽到示威民眾高喊：「殺害我姐妹的人，等我來收拾你。」