北溪爆炸漏氣冒出大量氣泡 烏克蘭：是俄策畫的恐攻

丹麥國防司令部27日發布的圖片顯示，北溪2號天然氣管道的天然氣洩漏。(Getty Images)

從俄羅斯通往德國 的北溪天然氣 管線26日發生壓力驟降，丹麥能源部27日表示，管線經過的波羅的海冒出大量氣泡，顯示北溪1號和2號恐有不小的破洞，天然氣外洩可能持續數天甚至一周。丹麥已發出航行警告，呼籲船隻避開外洩處至少5海哩。

丹麥波恩荷爾摩島的地震儀在26日凌晨及傍晚先後偵測到北溪2號和北溪1號附近海面有強烈爆炸，丹麥與瑞典政府分別召開記者會表示，經過調查，他們相信管線遭受人為破壞導致漏氣。

路透報導，丹麥軍方在聲明中指出，「最大的洩漏處是直徑1公里的延展泡泡，最小的則是直徑大約200公尺。」

事故發生之後，丹麥隨即發出警告，稱波恩荷爾摩島（Bornholm）東南方的天然氣洩漏「對海上交通來說很危險」，並要求各船隻不得駛入距離事發地點5海里以內的範圍。

管路營運商表示，北溪1號和北溪2號兩條輸氣管共3個位置在同一天損壞「前所未見」。

烏克蘭今天表示，俄羅斯輸送天然氣的北溪1號和北溪2號輸氣管據報發生漏氣，可能是由俄方策畫的「恐攻」造成。

但德國地質調查機構表示，還無法斷言破洞原因是否為爆炸所致。

丹麥國防單位認為這個事故目前對丹麥尚未產生直接軍事威脅。相關當局也認為管線漏氣對鄰近地區的居民沒有安全威脅。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則說，俄方十分關切此一情況，事關「整個歐陸」的能源安全。

北溪2號在俄國 宣布對烏克蘭發起特殊軍事行動前兩天，由德國總理蕭茲宣布中止計畫，但工程已經完成，管線中恐有不少天然氣。俄國3日宣布無限期暫停北溪1號供氣作業，報復歐盟對俄國出口石油設價格上限。