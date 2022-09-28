62%受訪者反對聲中 安倍國葬走完最後一程

安倍晉三遺孀安倍昭惠（中右）27日手捧安倍骨灰抵達國葬場地武道館。（歐新社）

日本 故首相安倍 晉三的國葬27日於東京武道館舉行，這是日本繼前首相吉田茂後時隔55年再度舉辦國葬，美國副總統賀錦麗 、印度總理莫迪等218個國家和國際組織的700多位領袖及代表出席。場外逾萬民眾排隊等待獻花，但日本各地都有反國葬的抗議活動，支持和反對國葬群眾在場外互相叫陣。

國葬在日本國內引起的兩極化反應不約而同成為國際媒體報導的標題，紛紛以「引起對立、分歧、爭議」報導安倍國葬新聞。

武道館會場布置簡約但氣氛肅穆，矗立的黑色布幕正中央懸掛巨幅安倍遺照，環繞會場的照片牆收集他的從政點滴。

穿著喪服的安倍遺孀安倍昭惠，捧著亡夫骨灰入場，神情哀戚。菅義偉致悼詞時數度哽咽，他提到：「很多20、30多歲的民眾來獻花，這些年輕人、未來的領導人，他們懷著仰慕之心，來送你最後一程。」昭惠則頻頻拭淚。

賀錦麗表示：「他致力於自由開放的印太地區，我們珍視且支持這些原則，這是形成盟邦關係的聯繫之一。」

日本每日新聞民調顯示，多達62%受訪者反對國葬，主因之一是費用驚人。國葬儀式包含維安警力在內，初估花費約16.6億日圓(約1160萬美元)，輿論質疑通膨飆升之際，公帑應優先用於改善民生。

反對國葬者昨在日比谷公園集合，手持「反對國葬」等標語，指拿公帑辦國葬、機關降半旗或要求學校默哀，都違反憲法保障的人權。

抗議民眾朝武道館遊行路上，遭遇支持國葬民眾高喊「回家去」，雙方在武道館附近的十字路口及國會大廈等數個地點言詞交鋒，衝突一觸即發，警方緊急趕到現場維持秩序。