風向變了？德國最大在野黨領袖指控烏克蘭難民「福利旅遊」

《POLITICO Europe》27日報導,德國 中間偏右在野黨、基督教民主黨(CDU)領袖梅爾茨(Friedrich Merz)指控烏克蘭 難民利用德國的社會福利 系統,藉由在該國尋求保護、領取福利後返回烏克蘭。

梅爾茨在訪問告訴Bild TV,「我們所看到的是,這些難民有部分來德國、回烏克蘭、來德國、回烏克蘭的福利旅遊(Welfare tourism)」,又指超過110萬在德國登記的烏克蘭難民中,「一大群」在搾乾國家,「我們這裡有個越來越嚴重的問題」。

針對梅爾茨所稱的濫用是否及在何種程度實際發生,德國政府並沒有相關統計數據,但他指出,當許多勞工階級的德國人無法負擔他們的能源費帳單之際,國家付錢供暖難民與德國福利受益者之家就是「不公平的」。他說,「這不公平,民眾認為此舉不公是正確的」。

《Politico Europe》指出,梅爾茨發出上述評論之際,德國國民已經變得越來越關注烏克蘭戰爭正對經濟產生的影響,尤其是能源的價格。同時,德國正準備迎接艱困的冬天,但大約半數家庭用天然氣為自己的房子供暖,伴隨著價格飆升,許多家庭預期帳單將至少翻倍。

根據報導,梅爾茨言論的民粹基調更符合親俄的德國替代選擇黨(AfD)說詞,標誌著先前支持政府致力援助避戰烏克蘭人的CDU出現轉變。隨著民眾對政府處理迫在眉睫能源危機的挫折感不斷升高,梅爾茨似乎看到了針對難民的政治機會。

不過,隨著前述言論在德國引發軒然大波,梅爾茨推文稱他「後悔」使用「福利旅遊」一詞,並為「如果我的用字選擇被認為是有害的」而道歉。

