分析：危機感蔓延 歐洲多國極右派崛起

具有法西斯主義色彩的義大利 兄弟黨25日在國會大選獲勝，黨魁梅洛尼 將成為義大利新總理，為極右派勢力在歐洲取得最新一場勝利。美媒分析指出，梅洛尼勝出，凸顯當前民眾面臨到的諸多危機，正為歐洲極右派與民粹陣營提供完美條件。

近來歐洲多國極右派勢力崛起。瑪蘅．雷朋雖在今年4月法國總統大選中落敗，但雷朋得票率創新高，帶動法國政治走向大幅右轉。

本月稍早瑞典 大選，同樣是右派勝出，由新納粹人士創建的極右翼瑞典民主黨更將成為新內閣裡的最大黨；在西班牙，與梅洛尼結盟的極右翼民聲黨聲勢也水漲船高。

CNN報導，極右派德國另類選擇黨的歐洲議會議員貝克說，「從歐洲主要大國法國和義大利，再到瑞典，這讓人感覺到，一種對明顯失敗的泛歐正統的排斥感，正在公民之間蔓延。」該黨在2017年德國聯邦選舉中得票率超過12%，成為第三大黨，影響全歐洲。

諸多危機給予歐洲極右派崛起的動能。貝克說：「生活成本危機，正削弱各國政府及歐洲機構。當然，烏克蘭戰爭讓情況變得更糟，但歐洲綠色政綱與歐洲央行貨幣政策等因素，早在俄烏戰前就推高了通膨。生活水準下降，意味人們會對他們的政府與政治機構不滿。」

倫敦國王學院政治學家葛里菲尼說，義大利近來的問題，特別容易鼓動反建制理念。

義國從新冠疫情一開始就很慘，很多人病逝，眾多企業倒閉，向歐盟求援卻一度遇上困難，這讓建制派的現任政府很容易成為民眾出氣對象。

非營利機構「捍衛民主」執行主任史托梅爾說，危機容易為右翼民粹主義者創造機會，主要因為保守派選民更需要確定性和穩定性，「當社會發生變化，保守派在心理上會認為這是一種威脅。很容易動員這些人對抗真正的改變或大家感受到的威脅，如能源危機、通膨、糧食短缺或移民等問題」。