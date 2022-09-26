日本擬大增國防開支1.5倍 5年將達2789億

岸田文雄（右）去年11月檢閱陸上自衛隊軍備。（路透資料照片）

日本 共同社引述消息人士透露，日本政府正研究在即將發表的「中期防衛力整備計畫」中，將2023財政年度起的5年國防開支總額，大幅提升至40兆日圓（約2789億美元），相當於2019至2023年度的1.5倍。這是考慮到中國擴大軍備和北韓開發核與導彈，政府對首相岸田文雄 提出的「徹底強化防衛力」進行具體化。

日本執政自民黨主張把國防開支，由現時占國內生產總值（GDP）約1%上調至2%以上。如果未來5年總額超過40兆日圓，就有可能在2027年度達到10兆日圓（約697億美元），基本上相當於GDP的2%。報導指出，日本政府高層已經敲定這一方向，目前只待財務省和防衛省進行協調，最遲會在12月由內閣會議拍板決定。

根據初步計畫，日本防衛省打算為明年預算 申請5.5947兆日圓（約390億美元），連同大量不出示金額的「事項要求」，總額或將達到6.5兆日圓（約453億美元）左右。2024年度起，防衛費將按年遞增約1兆日圓（約69.7億美元），最終到2027年度達到10兆日圓規模。

據報導，增加的開支將用於配備可轉用作反擊能力（對敵基地攻擊能力）的長程導彈、擴充各類無人機，還有建造新的神盾護衛艦。此外也將強化旨在提升持續戰鬥能力的導彈和彈藥儲備以及生產體制。

另一方面，財務省考慮維持財政紀律，計畫發行「過渡性國債」作為現階段的財源，未來通過企業所得稅等增稅來還債。