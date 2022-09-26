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颶風襲加拿大 55萬戶斷電、巨浪捲房屋 至少1死

編譯中心／綜合25日電
颶風來襲，加拿大東海岸有數座民宅被捲入大海。（路透）
颶風來襲，加拿大東海岸有數座民宅被捲入大海。（路透）

颶風「菲奧娜」24日凌晨登陸加拿大東部，帶來的巨大暴風、豪雨和巨浪造成嚴重破壞，導致3省最少55萬戶停電，部分基建損毀、被捲入海中，目前已有一人死亡。總理杜魯多取消前往日本參加前首相安倍國葬，在國內坐鎮，並派出軍隊協助災區清理和重建。

加拿大颶風中心觀測到，「菲奧娜」24日凌晨以最高風力超過130公里時速，登陸諾瓦斯科細亞省，狂風也席捲愛德華王子島和紐芬蘭省。登陸前，菲奧娜已減弱為後熱帶氣旋，但破壞力依然驚人。諾瓦斯科細亞省80%用戶和愛德華王子島省95%用戶斷電，新布藍茲維省和紐芬蘭省部分地區也出現斷電。

諾瓦斯科細亞和愛德華王子島的降雨量超過200毫米，而諾瓦斯科細亞和紐芬蘭西部還遭到12米高巨浪襲擊。紐芬蘭有兩名婦女被大浪捲入海中，其中1人獲救，另一名73歲婦女的屍體在紐芬蘭南部海岸小鎮被發現。

諾瓦斯科細亞省北雪梨鎮消防官員接受採訪時說：「不少樹被風颳倒，砸在房屋和汽車上，一些建築已經倒塌。」愛德華王子島省首府夏洛特敦警方在社交媒體上發布的照片顯示，一些房子的屋頂被樹砸穿，一些電線杆被風吹倒。

紐芬蘭省最西南端的小鎮巴斯克港是重災區之一，鎮長巴頓表示當地至少20座房屋被毀，整個社區看上去宛如「徹頭徹尾的戰區」。幾座民宅和一棟公寓樓被沖入海中，許多房子淪為「泡在海裡的斷瓦殘垣」，「整條街都消失了」。

數個市鎮宣布進入緊急狀態，並呼籲民眾不要外出，有居民被迫撤離。

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