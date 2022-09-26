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日相「弔唁外交」失算 G7六國領袖缺席安倍國葬

編譯中心／綜合25日電
民眾25日在東京示威，反對為前首相安倍晉三舉辦國葬。（路透）
民眾25日在東京示威，反對為前首相安倍晉三舉辦國葬。（路透）

日本政府將在27日為前首相安倍晉三舉辦「國葬」，日本學者分析，首相岸田文雄政府不顧民意反彈堅持辦國葬，主要著眼「弔唁外交」。雖然印度總理莫迪、新加坡總理李顯龍、澳洲總理艾班尼斯等領袖親自參加，但七大工業國的最高領導人都缺席，場面和幾天前英國女王國葬差距不小，恐讓弔唁外交效果大打折扣。

岸田政府決定為安倍辦國葬，一個重要目的是著眼「弔唁外交」。東京大學名譽教授御廚貴說，岸田內閣在7月決定9月舉行國葬，這種將日期訂在兩個月後的作法，可以說就是希望國外重要人士來參加。他說，前首相吉田茂國葬是在過世11天後舉辦，若安倍國葬時程仿照吉田茂，國外重要人士大概就無法出席。

不過，和日本關係緊密的G7其他六國最高領導人，都不克出席安倍國葬。

法國總統馬克宏因國內有事，改派前總統沙克吉參加；英國由前首相梅伊率團，德國則是前總理梅克爾代表；加拿大總理杜魯多因國內風災，24日臨時宣布坐鎮救災取消赴日。義大利25日舉行國會大選，看守總理德拉吉無暇出國，由前總理倫齊赴日。美國由副總統賀錦麗領銜，成為賓客名單中最具分量的現任領袖之一。

反觀19日英國女王國葬，美國總統拜登、法國總統馬克宏、加拿大總理杜魯多都親自出席。

岸田不顧國內民情反對，堅持舉辦國葬，使民眾不滿聲音不斷升高，東京街頭近日來常有示威者上街，抗議和簽署反對國葬請願書，抱怨國葬浪費公帑、缺乏法源，且是由岸田內閣單方面決定舉辦。多項民調顯示超過六成民眾反對安倍國葬，導致岸田的支持率創下去年秋季上台以來新低。

此外，槍殺安倍的凶嫌山上徹也自白表示，因安倍甚至自民黨與難韓統一交的密切關係，而引發殺機。紐約時報報導，山上徹也現在不但沒有遭公眾辱罵，反引起日本民眾對他的故事產生深切共鳴，或許是案情最大的轉折。

報導也指出，日本民眾對安倍國葬的反彈，有如對他政績的一次公投。儘管安倍在國際舞台頗受肯定，但在日本卻評價兩極，反對他右傾政策的人如今公開表達對他的不滿。有批評者說，國葬會錯誤提升安倍的政治地位。

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