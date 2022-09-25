菲奧娜侵襲加拿大東部 數棟民宅滑入大海

強烈風暴菲奧娜肆虐加拿大東部，挾帶颶風級風力，吹倒樹木、摧毀電線，將許多民宅化為「汪洋中的一堆瓦礫」，當局強制執行撤離令。（路透）

強烈風暴菲奧娜今天肆虐加拿大 東部，挾帶颶風 級風力，吹倒樹木、摧毀電線，將許多民宅化為「汪洋中的一堆瓦礫」，當局強制執行撤離令。

美國國家颶風中心（US National Hurricane Center,NHC）表示，菲奧娜已減弱為「後熱帶氣旋」（Post-Tropical Cyclone），目前中心位置在聖羅倫斯灣（Gulf of St. Lawrence）。國家颶風中心已取消此地區的颶風和熱帶風暴 警報。

位於紐芬蘭（Newfoundland）西南端、擁有4067人口的巴斯克港（Port aux Basques），首當其衝受到風暴肆虐。

市長不得不宣布進入緊急狀態，對市內一些道路被沖刷的淹水地區實施撤離令。

巴斯克港的周刊Wreckhouse Weekly主編羅伊（Rene Roy）告訴加拿大廣播公司（Canadian Broadcasting Corp）說，數棟住宅和一棟公寓大樓都被沖進海裡。

羅伊說：「這是我一生中見過最可怕的事情。」 他並描述有許多房屋「現在只是汪洋中的一堆瓦礫」。

他又說：「一棟公寓大樓真的不見了。整條街道都消失了。」加拿大廣播公司報導，警方正在調查一名婦女是否被捲入海中。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）今晨與政府緊急因應小組成員見面，隨後告訴媒體，將派遣武裝部隊協助救災。

路透報導，杜魯多原本將前往日本參加前日相安倍晉三的喪禮，因為風暴將原訂今天出發的行程延後。不過，他表示現在不會去日本，將盡快視察災區。

菲奧娜將近一週前侵襲波多黎各和加勒比海其他地區，造成至少8人喪生，也讓擁有330萬人口的波多黎各在嚴酷熱浪下，幾乎全境斷電。