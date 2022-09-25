伊朗鎮壓示威…美國放寬網路限制 馬斯克開通星鏈

有民眾23日在於伊朗駐比利時布魯塞爾大使館前示威，聲援因違反頭巾令於被扣押期間死亡的伊朗女子艾米尼，其間一名女示威者剪髮以示抗議。（Getty Images）

伊朗 庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因被控違反戴頭巾的規定遭宗教警察逮捕，短短數天內昏迷送命，引發該國反政府示威延燒，伊朗當局封鎖社群媒體 遏止串連。美國昨表示，將放寬對伊朗的網路限制，以反制德黑蘭當局鎮壓抗議活動。

Activating Starlink … — Elon Musk (@elonmusk) 2022年9月23日

伊朗連8天來民眾上街示威，政府出動安全部隊鎮壓，據當地媒體報導，單是在西北部的吉蘭省就有739名示威者遭到逮捕，當中60人是女性，有組織宣稱有50名示威者身亡。總統萊希表示將果斷處理，親政府的集會遊行近日也在德黑蘭與其他城市登場。

伊朗政府近日採取控制資訊流通措施，限制民眾使用網路和手機服務，封鎖登入WhatsApp、Instagram、加密通訊應程式Signal，阻撓示威者互通消息及發表示威影片和圖片等。

BBC報導，美國國務卿布林肯 說，「我們將協助確保伊朗人民不會被繼續隔離與蒙在鼓裡」。他指出，局部放寬網路限制「向要求基本權利獲得尊重的伊朗人提供有意義支持的具體步驟」。布林肯還說，伊朗政府很明顯「害怕自己的人」。

美國財政部表示，此舉將有助反制伊朗政府試圖「監視跟審查」自己的人民，但不太可能產生立即的影響，因為美方的措施「沒有消除每一個通訊鎮壓的工具」。

除了美國政府，世界首富、特斯拉電動車與SpaceX公司創辦人馬斯克，也在布林肯推文回覆表示，正在啟動旗下「星鏈」（Starlink）衛星網路服務。