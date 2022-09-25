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分析：中加大軍事恫嚇 台成國際議題 美更不能退縮

安倍國葬費比英女王高出3成 75%日本人喊：太貴

編譯中心／綜合24日電
「每日新聞」最近的一次民意調查顯示，約62%受訪者反對為安倍舉行國葬，理由包括安倍不配獲得這項榮譽，以及花費巨大等。（ 美聯社）
「每日新聞」最近的一次民意調查顯示，約62%受訪者反對為安倍舉行國葬，理由包括安倍不配獲得這項榮譽，以及花費巨大等。（ 美聯社）

英國19日為女王伊麗莎白二世舉行國葬，規模盛大，逾500名全球領袖政要到場致哀，儀式加上維安費用所費不貲，英媒估計女王國葬費用約800萬英鎊（約12.5億日幣、868.5萬美元）；而日本政府則預計花費16.6億日幣（約1158萬美元），高出女王國葬3成，不少民眾好奇為何安倍的葬禮比女王的葬禮還貴？

BBC報導，儘管女王國葬的實際花費未公開，但日本周刊「FLASH」援引英國「每日鏡報」報導指出，估計約為800萬英鎊或將近13億日幣，而安倍晉三的國葬預算卻高達16.6億日幣，並將其作比較。

BBC指出，許多日本民眾預測安倍國葬的實際成本將超出預算，因為2020東京奧運最終耗資超過104億美元，大約是最初預算的兩倍之多。

部分日本網友認為，英、日國葬費用差異原因在於，日本舉辦大型活動時會有中間的外包業者。

總部位在東京的活動企畫公司「murayama」被揭露是安倍國葬唯一的投標廠商，單獨承包了價值1.76億日幣的標案，而這家公司正是安倍生前被批評資訊不透明的「賞櫻會風波」的主辦廠商。

日本共同社近日的一項民調顯示，超過75%民眾認為，政府花在國葬上的費用過多。「每日新聞」最近一次民意調查則顯示，約62%受訪者反對為安倍舉行國葬，理由包括安倍不配獲得這項榮譽，以及花費巨大等。日本全國各地最近不斷出現反對國葬的抗議和遊行活動，吸引數以百計的人參加。

此外，預算中預計半數費用將用於維安，另外三分之一將用於接待外國賓客。在27日國葬之前，海外賓客陸續抵達日本會見首相岸田文雄，為期三天的活動被稱為弔問外交。而日本警視廳將比照日皇即位、東奧開幕等成立「最高警備本部」，以最高等級維安因應。

日本 安倍 預算

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