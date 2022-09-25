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分析：中加大軍事恫嚇 台成國際議題 美更不能退縮

美國擬為澳洲建造首批核潛艦 抗中國軍事擴張

編譯中心／綜合24日電
美國有意先幫澳洲建造首艘核潛艦，之後再協助澳洲自行建造。圖左起為澳洲柯林斯級潛艦HMAS Dechaineux、HMAS Waller 和 HMAS Sheean 。（路透資料照片）
美國有意先幫澳洲建造首艘核潛艦，之後再協助澳洲自行建造。圖左起為澳洲柯林斯級潛艦HMAS Dechaineux、HMAS Waller 和 HMAS Sheean 。（路透資料照片）

美國、英國和澳洲去年組成「AUKUS安全同盟」，英美承諾協助澳洲建造至少8艘核動力潛艇。據「華爾街日報」昨報導，為應對中國不斷擴張軍力，拜登政府正研究加快澳洲採購核動力潛艦的進程，將在2030年代中期向澳提供首批美製核潛艦，日後再協助澳洲自行生產。

報導引述西方官員指出，美英澳資深官員正在研究如何讓澳洲儘快擁有第一支核潛艦艦隊，而其中一個權宜之計是，由美國先為澳洲生產首艘核潛艦。三國預計明年3月做最終決定。

然而，有美軍上將直言，這項計畫勢必壓縮美國自用潛艦的建造進度，除非美國能夠擴大工業基礎。此外，這項計畫將需要美國花費數十億美元來擴大潛艦生產能力，預計澳洲將為此做出貢獻。

美國總統拜登、英國首相特拉斯、澳洲總理亞伯尼希23日發表共同聲明，稱共同建造澳洲核潛艦艦隊的計畫已取得重大進展。據了解，計畫中核潛艦目標數量在8至12艘之間，但三國此次並未就如何執行或首艘何時完工等細節做出說明。

另據中國外交部官網消息，美東時間22日，中國國務委員兼外長王毅在紐約出席聯合國大會期間，會見澳洲外長黃英賢。王毅稱中方願意與澳方妥善解決分歧，黃英賢表示，澳洲堅持奉行一中政策。

王毅表示，中方讚賞澳洲重申堅持一中政策，雙方應相向而行，為中澳關係向好發展創造良好氛圍。黃英賢表示，澳洲願在相互尊重基礎上同中國發展趨於穩定、互惠互利、富有成效的關係。她也說，願以建交50周年為契機，本著冷靜、向前看態度，同中方坦誠溝通，開展建設性交流，推進澳中全面戰略夥伴關係。

澳洲 王毅 拜登

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