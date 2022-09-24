安倍國葬的理由？日本「國葬反對」與「弔問外交」

安倍晉三國葬儀式將於9月27日正式舉行。（路透）

死於槍擊的日本 前首相安倍 晉三，國葬儀式將於9月27日正式舉行。然而安倍「是否適合國葬」一事卻是直到現今仍掀起正反爭議的問題，隨著國葬日期越來越近，反對者的聲浪和不滿也與日俱增。其中的原因包括超過16億日圓（約1116萬美元）的國葬費用、對於安倍政治遺產的評價複雜、以及自民黨與統一教未能解釋清楚的疑雲，都讓民調越感不耐與厭煩。

儘管民間出現「國葬反對」的抗議，但畢竟現下的示威輿論聲量有限，而國葬已是勢在必行。同時首相岸田文雄 也希望趁此外賓來訪弔唁的機會，展開「弔問外交」；只是這些官方的理由和說法，似未能徹底說服社會大眾。欠缺法源依據的安倍國葬，到底是合宜或不合時宜？國葬過後，是不是又如同過往日本政治輿論風氣一樣，再一次雲淡風輕？

7月12日，載著安倍遺體的車子離開增上寺。（美聯社）

前首相安倍晉三的國葬

國葬訂為9月27日舉行，地點位於東京千代田區的日本武道館。根據日本政府的推算，當天預計列席的人數共約4300人（日本國內約3600人、海外約700人），其中包括前國家元首在內的重要人物預計有49人。

目前已知的國外來賓包括美國副總統賀錦麗、英國前首相梅伊、法國前總統沙柯吉、印度總理莫迪、加拿大總理杜魯多、南韓國務總理韓惪洙、新加坡總理李顯龍；中國代表為全國政協副主席萬鋼出席，俄羅斯則是派出國際文化協力代表參加，以避免侵略烏克蘭的外交尷尬，而台灣方面則是由前立法院長王金平、台灣日本關係協會會長蘇嘉全、駐日本代表謝長廷共同出席。

首相岸田文雄也對外表示，因為海外來賓眾多，此次日本政府也會藉由這次的國葬機會進行「弔問外交」，從26日開始密集3天的時間與各國領袖會面。

日本皇室方面由秋篠宮夫婦、佳子公主代表，而現任天皇與已退位的上皇夫婦都不會參加，改為派出天皇侍從代表列席，皇室全員總共7人出席。

目前計畫的國葬流程，會由官房長官開頭致詞，接著演奏國歌、默哀、以及播放安倍生前的照片，結束後再由首相岸田文雄等政要代表追悼致詞，皇室使者的致意禮拜與獻花，最後是首相遺族與各界代表、海外貴賓的獻花。

9月19日，一名警察與抗議反戰、反核，以及反國葬的示威者衝撞。（Getty Images）

安倍國葬要花多少錢？

日本政府的估算，安倍國葬總計需要16億6000萬日圓。由於先前政府只有先說明預備費用2億5000萬日圓金額，尚未計入其他可能的細項支出，結果後來公布為16億時，一度引發社會輿論的懷疑和不滿。總經費裡佔最大的是維安警備費用，約共8億日圓（包括警備人力、車輛裝備等），其次為海外貴賓的接待費用（旅費、交通、住宿等）。

國家負擔前首相的喪葬費用，以其中幾位為例：1967年吉田茂的國葬為1810萬日圓、1975年佐藤榮作2,004萬、1980年大平正芳為3643萬、 1987年岸信介4510萬、1988年三木武夫1億1870萬、2000年小淵惠三7555萬，而最近一次的前首相葬禮，是2020年中曾根康弘7959萬日圓。

關於日本的「國葬」

大日本帝國時期，日本還有所謂的「國葬令」，過去的海軍元帥東鄉平八郎、山本五十六都曾經辦理過國葬，不過戰時環境畢竟特殊，1945年戰後日本已廢除「國葬令」，現行的憲法制度下，已無相關法源依據舉辦國葬。

戰後辦理過的國葬，只有1967年前首相吉田茂一次而以。當時為了紀念吉田茂做為戰後首相的特殊歷史功績，而辦理了一次國葬儀式，但實際上當時同樣沒有法源依據。值得留意的是，當時的首相是佐藤榮作（安倍晉三的叔公），佐藤就是來自「吉田學校」——吉田茂培養的得意政治門生，或許特意安排國葬，也有佐藤個人的師徒之情。（關於吉田茂與佐藤榮作，可以參閱專欄文章：〈將來富如山：吉田茂「戰後日本復興」的政治遺產〉）

吉田茂以後的前首相葬禮，特別在1980年大平正芳逝世以後，多以回到政黨與內閣自行籌組負擔費用的「合同葬」為主。或是佐藤榮作的「國民葬」，除了政黨之外也有民間團體出資出力的葬禮。

民眾反對安倍晉三國葬。（歐新社）

怎麼決定是「國葬」？

槍擊案發生於7月8日，7月10日是參院選投開票，7月12日高層傳出消息，希望盡早決定安倍葬禮的日期，「NHK」的政治記者透露，政府內部高層考量到保守派的強烈意願、還有海外輿情的同情反應，認為應該盡早決定葬禮日期。之中也有人提出想法，想「辦成接近於國葬的形式」、或是至少「比前首相中曾根的葬禮更隆重」。但遇到的問題就是欠缺法源依據，為了解決這個難題，改以內閣府設置法為根據，將國葬定義為「國家進行的儀式」，由閣議依法拍板定案實施。

微妙的是，當時政府內部人士就指出，這樣的作法恐怕會招致社會輿論批評，但仍決定朝向國葬的形式舉行。而首相岸田文雄，也就罕見地迅速果斷定案，在7月14日表明確立國葬的決定。

岸田在9月4號的國會辯論中，給出國葬的幾個理由是：

安倍是日本戰後，任職最長的首相；外交領域上，安倍加強美日同盟，並且在2011年的大地震後帶領日本經濟復甦。此外考量安倍與世界各國領袖的關係，舉行國葬可以表現國際社會與日本的關係對。而安倍又是在選舉造勢活動中被殺害，替安倍舉行國葬，也有宣示捍衛民主的意圖。

但儘管政府高層早就知道會有一定的社會反彈，恐怕也沒料想到，在短短一個月的時間，社會輿論的抨擊聲浪越來越強。而岸田的「英明果斷」，也同樣引起外界質疑過於倉促、決策不透明等問題。

安倍晉三國葬儀式將於9月27日正式舉行。（路透）

輿論的反彈

「NHK」民調顯示了輿論動態的差異，7月時對於國葬抱持正面評價的人約49%、負面評價38%，但經過一個月後，8月的民調證面平價降低為36%、負面評價上升到50%。在其他各家媒體的調查中，也同樣發現隨著時間推移，民眾有越來越反對的趨勢，箇中原因和預算的膨脹、政府對於國葬相關細節交代緩慢延遲，以及從安倍死後以來始終和自民黨政治糾纏不清的統一教疑雲，都讓民眾對於國葬一事的觀感變差。