頭巾抗議釀50死 伊朗總統允調查

伊朗頭巾事件引發大規模抗爭，伊朗政府派安全部隊鎮壓，迄今已造成至少50人喪生。（Getty Images）

伊朗 庫德族女子艾米尼疑因未戴好頭巾遭宗教警察 逮捕後去世，掀起伊朗近3年來最大規模示威潮，一個非政府組織23日指出，伊朗政府派安全部隊鎮壓，迄今已造成至少50人喪生。

中央社引述法新社報導，設於挪威首都奧斯陸（Oslo）的伊朗人權（IHR）非政府組織表示，伊朗安全部隊22日在北部的吉蘭省（Gilan）槍殺6人後，導致抗議死亡人數持續攀升。

IHR非政府組織說，自上周示威潮展開以來，伊朗約80個城市和其他市區中心都出現抗議活動。

伊朗親政府示威者23日在德黑蘭集會，譴責近日的反政府示威。（美聯社）

對此，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）表示須展開調查，但指責西方關切此事「虛偽、雙重標準」，並點出發生在美國的警察殺人案，並拿出英國婦女死亡統計數據。

萊希在紐約參加聯合國大會期間舉行記者會，重申伊朗驗屍官的結論，強調艾米尼（Mahsa Amini）沒有被毆打。抗議群眾不接受這一調查結果。

萊希並未回應有關伊朗封鎖網路的提問，僅強調接受和平抗議，「抗議是正常而且完全在預料之中的，但我們必須分辨示威者和蓄意破壞之間的差異。」

美國政府指伊朗宗教警察涉嫌虐待及以暴力侵害伊朗女性及抗議人士，已列制裁名單。美國財政部22日宣布凍結伊朗宗教警察，以及伊朗安全機構7名高層在美資產，指他們經常訴諸暴力鎮壓和平抗議人士、伊朗公民社會成員、政治異議者及女權運動人士等。美國公民 若與他們有生意往來，將會觸法。