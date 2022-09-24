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在美爆粗口 尹錫悅澄清：是罵韓在野黨

編譯中心／綜合23日電
南韓總統尹錫悅（中）21日與拜登總統（左）在台上合影後，在台下「辱罵」美國會議員的話語被收錄，在網路上瘋傳。（歐新社）
南韓總統尹錫悅（中）21日與拜登總統（左）在台上合影後，在台下「辱罵」美國會議員的話語被收錄，在網路上瘋傳。（歐新社）

韓國總統尹錫悅日前因疑似對美國總統拜登及美國國會語帶貶損，總統辦公室緊急澄清尹錫悅講話內容是在談論韓國國會、而非美國，但反而引來更多批評聲浪。

日前赴美出席聯合國大會的尹錫悅在當地時間22日活動現場，被媒體捕捉到疑似以粗話提及拜登及美國國會的畫面，引發爭議。

根據播出畫面，拜登在該活動中承諾提供60億美元對抗愛滋病、肺結核及瘧疾，但尹錫悅在合照結束下台後就向幕僚說：「如果那群臭崽子在國會沒讓它通過，拜登那張該死的臉要往哪擺？」

最先公開這段影像的MBC新聞台在YouTube頻道上傳的影片點閱率已超過500萬次，比5年前前總統朴槿惠遭彈劾時的報導影片點閱率高出100萬次，話題熱度相當高。

許多網友認為身為總統的尹錫悅在國際社交場合用語粗俗，甚至是對最主要盟友之一的美國出言不遜，有失國家領導人風範。

韓國總統辦公室22日深夜發表澄清，表示尹錫悅當時指的是南韓國會，而尹錫悅當時是為自己在活動中承諾提供一億美元援助的預算案表示憂心。

但這樣的說明反而更招致南韓國會不滿，共同民主黨院內代表朴洪根反問：「所以現在是說代表國民的169名民主黨國會議員是臭崽子嗎？」

不只在野黨，執政黨國民力量黨內也對這番澄清意見分歧，有人批評媒體批露私下自言自語的內容；但也有人認為總統辦公室不該再做這種無謂的辯解。

拜登 民主黨 南韓

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