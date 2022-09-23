我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

繼拜登之後 歐盟主席在聯大演說：支持台海穩定

伊朗反政府示威持續延燒 美放寬網路限制、馬斯克出手

編譯周辰陽／即時報導
伊朗庫德族女子阿米尼日前因被控違反頭巾規定而被宗教警察逮捕，卻在幾個小時後身亡，引發連續持續連8晚的反政府示威。圖為據稱首都德黑蘭市中心21日影像。（美聯社）
伊朗庫德族女子阿米尼日前因被控違反頭巾規定而被宗教警察逮捕，卻在幾個小時後身亡，引發連續持續連8晚的反政府示威。圖為據稱首都德黑蘭市中心21日影像。（美聯社）

伊朗庫德族女子阿米尼（Mahsa Amini）日前因被控違反戴頭巾的規定而被宗教警察逮捕，卻在幾個小時後陷入昏迷與不幸身亡，引發連續好幾晚的反政府示威。美國政府23日表示，將放寬對伊朗的網路限制，以反制德黑蘭當局鎮壓抗議活動。

BBC報導，放鬆軟體管制將允許美國科技企業擴大他們在伊朗的業務。美國國務卿布林肯說，「我們將協助確保伊朗人民不會被繼續隔離與蒙在鼓裡」。他指出，局部放寬網路限制「向要求基本權利獲得尊重的伊朗人提供有意義支持的具體步驟」。

布林肯還說，伊朗政府很明顯「害怕自己的人」。

美國財政部表示，此舉將有助反制伊朗政府試圖「監視跟審查」自己的人民，但不太可能產生立即的影響，因為美方的措施「沒有消除每一個通訊鎮壓的工具」。

除了美國政府外，世界首富、特斯拉電動車與SpaceX公司創辦人馬斯克也在布林肯推文回覆表示，正在啟動旗下衛星網路公司Starlink的服務。美方官員指出，更新的許可證並沒有涵蓋Starlink硬體，但歡迎Starlink與其他公司提出申請。

伊朗宗教警察據稱用警棍毆打阿米尼的頭部，將她的頭猛撞一輛警車。但警方表示，沒有任何不當對待的證據，並稱她遭受「突發性新力衰竭」。報導稱，伊朗反政府示威至23日是持續連8晚上演，至少35人已死於這場伊朗多年來最嚴重的動盪，親政府的集會遊行近日也在德黑蘭與其他城市登場。

伊朗 布林肯 警察

上一則

烏克蘭稱伊久姆挖出447具遺體 30具似曾受酷刑

延伸閱讀

美中外長聯大場邊會談 布林肯強調台海和平穩定重要性

美中外長聯大場邊會談 布林肯強調台海和平穩定重要性
周五聯合國大會 布林肯將和中國外長王毅會面

周五聯合國大會 布林肯將和中國外長王毅會面
Starlink服務延伸進伊朗與古巴？馬斯克推文這麼回應

Starlink服務延伸進伊朗與古巴？馬斯克推文這麼回應
馬斯克大學女友拍賣相戀紀念品 賺進16.5萬元 本人暗贊

馬斯克大學女友拍賣相戀紀念品 賺進16.5萬元 本人暗贊

熱門新聞

王子公主互動好吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

2022-09-19 22:56
威廉與凱特（前）據傳對於哈利與梅根（後）返美鬆了一大口氣。（路透）

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

2022-09-22 05:37
英國哈利王子（左）。Getty Images

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

2022-09-19 10:07
英女王的8名孫子女進入西敏廳時，排隊向女王致敬的民眾保持肅靜，只聽到孫子女走下石階的腳步聲，場面肅穆哀悽。（Getty Images）

威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

2022-09-17 21:16
南韓總統尹錫悅(中)與拜登總統(左)會面。(歐新社)

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

2022-09-22 12:14
梅根與哈利。（美聯社）

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行

2022-09-17 09:46

超人氣

更多 >
美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走
拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下
機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯

機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯
這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力

這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力
在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招

在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招