伊朗反政府示威持續延燒 美放寬網路限制、馬斯克出手

伊朗庫德族女子阿米尼日前因被控違反頭巾規定而被宗教警察逮捕，卻在幾個小時後身亡，引發連續持續連8晚的反政府示威。圖為據稱首都德黑蘭市中心21日影像。（美聯社）

伊朗 庫德族女子阿米尼（Mahsa Amini）日前因被控違反戴頭巾的規定而被宗教警察 逮捕，卻在幾個小時後陷入昏迷與不幸身亡，引發連續好幾晚的反政府示威。美國政府23日表示，將放寬對伊朗的網路限制，以反制德黑蘭當局鎮壓抗議活動。

BBC報導，放鬆軟體管制將允許美國科技企業擴大他們在伊朗的業務。美國國務卿布林肯 說，「我們將協助確保伊朗人民不會被繼續隔離與蒙在鼓裡」。他指出，局部放寬網路限制「向要求基本權利獲得尊重的伊朗人提供有意義支持的具體步驟」。

布林肯還說，伊朗政府很明顯「害怕自己的人」。

美國財政部表示，此舉將有助反制伊朗政府試圖「監視跟審查」自己的人民，但不太可能產生立即的影響，因為美方的措施「沒有消除每一個通訊鎮壓的工具」。

除了美國政府外，世界首富、特斯拉電動車與SpaceX公司創辦人馬斯克也在布林肯推文回覆表示，正在啟動旗下衛星網路公司Starlink的服務。美方官員指出，更新的許可證並沒有涵蓋Starlink硬體，但歡迎Starlink與其他公司提出申請。

Activating Starlink … — Elon Musk (@elonmusk) September 23, 2022

伊朗宗教警察據稱用警棍毆打阿米尼的頭部，將她的頭猛撞一輛警車。但警方表示，沒有任何不當對待的證據，並稱她遭受「突發性新力衰竭」。報導稱，伊朗反政府示威至23日是持續連8晚上演，至少35人已死於這場伊朗多年來最嚴重的動盪，親政府的集會遊行近日也在德黑蘭與其他城市登場。