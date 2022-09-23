南韓下周完全解除戶外口罩令 生活有望明春回歸常態

南韓當局26日起將全面解除戶外強制戴口罩的規定。（路透）

南韓 當局23日宣布，在「明顯克服」新冠疫情 復燃的挑戰後，26日起將全面解除戶外強制戴口罩 的規定，朝明年春季生活完全回歸常態邁進。

新規26日生效後，50人以上的戶外集會、運動賽事以及演唱會的參加者，將不須戴口罩：目前未戴口罩參加大型外集會者，會被處以罰款。

南韓總理韓惪洙表示，南韓顯然正在克服新冠疫情再起的挑戰，展望未來，政府將在獲得專家回饋意見後，陸續鬆綁低風險的防疫措施。不過他也說，室內仍須戴口罩，以降低季節性流感及新冠疫情復燃的風險。

南韓23日新增29,108名新冠確診病例，為11周以來最少。

韓國前鋒報報導，南韓政府特別防疫委員會主管鄭奇碩（音譯）22日接受當地媒體訪問指出，南韓的生活可望能在明年春季完全回到疫情前的常態，所有主要防疫措施都將解除，包括室內也不須戴口罩，但原因不是新冠病毒消失，而是當局更能因應疫情。

鄭奇碩預期，南韓的室內口罩令將持續實施到明年，但政府不會正式宣告新冠疫情結束，因為這可能導致政府提供的免費醫療服務資源減少，而且宣告時間也很難決定，因此會比較像進入一個新階段，政府將把新冠病毒視為其他等級的傳染病。