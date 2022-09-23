佛洛伊德式錯誤?前英相強森欲讚澤倫斯基 卻口誤稱普亭

英國前首相強森22日在國會下議院發言時，不小心把烏克蘭總統澤倫斯基說成俄羅斯總統普亭，但他很快就發覺自己口誤，趕緊在周遭議員的輕笑聲中做出修正。（路透）

英國前首相強森9月初交棒與恢復後座議員身分後，22日在國會下議院發言，原本要讚揚烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskiy），卻口誤說成俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin），但他很快就發覺自己口誤，趕緊在周遭議員的輕笑聲中做出修正。

普亭與澤倫斯基的名字都是弗拉迪米爾，差別在前者是俄文寫法，後者則是烏克蘭文寫法。根據路透逐字稿，強森發言時指出，「感謝烏克蘭武裝部隊的英勇，部分要感謝我們自豪地提供的武器，我祝賀我的朋友閣下，他描述了英國武裝部隊的努力、我們送去的武器、巨大的清單。還有感謝，當然了，弗拉迪米爾．普亭鼓舞人心的領導能力」。

影片來源：聯合新聞網

強森講完話後，稍微停頓了一下，隨即發現自己講錯話，趕緊做出修正，「弗拉迪米爾．澤倫斯基普亭鼓舞人心的領導能力，原諒我」。周圍至少2位議員臉露笑意，影像也錄到了輕笑聲。

LADBible報導，強森的發言幾乎不少評論，有人就認為是典型的佛洛伊德式錯誤（Freudian slip），即口誤被看作是潛意識的一部分。一名在推特轉發影像的網友就寫到，「當你愛上一名領導人的個性，你在腦海裡總是有他…好消息是，他已經走了」。