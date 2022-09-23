我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約設難民帳篷安置無證客 兩黨籲進入緊急狀態

勞工部報告：疫情失業救濟詐欺 恐達456億元

佛洛伊德式錯誤?前英相強森欲讚澤倫斯基 卻口誤稱普亭

編譯周辰陽／即時報導
英國前首相強森22日在國會下議院發言時，不小心把烏克蘭總統澤倫斯基說成俄羅斯總統普亭，但他很快就發覺自己口誤，趕緊在周遭議員的輕笑聲中做出修正。（路透）
英國前首相強森22日在國會下議院發言時，不小心把烏克蘭總統澤倫斯基說成俄羅斯總統普亭，但他很快就發覺自己口誤，趕緊在周遭議員的輕笑聲中做出修正。（路透）

英國前首相強森9月初交棒與恢復後座議員身分後，22日在國會下議院發言，原本要讚揚烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），卻口誤說成俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），但他很快就發覺自己口誤，趕緊在周遭議員的輕笑聲中做出修正。

普亭與澤倫斯基的名字都是弗拉迪米爾，差別在前者是俄文寫法，後者則是烏克蘭文寫法。根據路透逐字稿，強森發言時指出，「感謝烏克蘭武裝部隊的英勇，部分要感謝我們自豪地提供的武器，我祝賀我的朋友閣下，他描述了英國武裝部隊的努力、我們送去的武器、巨大的清單。還有感謝，當然了，弗拉迪米爾．普亭鼓舞人心的領導能力」。

影片來源：聯合新聞網

強森講完話後，稍微停頓了一下，隨即發現自己講錯話，趕緊做出修正，「弗拉迪米爾．澤倫斯基普亭鼓舞人心的領導能力，原諒我」。周圍至少2位議員臉露笑意，影像也錄到了輕笑聲。

LADBible報導，強森的發言幾乎不少評論，有人就認為是典型的佛洛伊德式錯誤（Freudian slip），即口誤被看作是潛意識的一部分。一名在推特轉發影像的網友就寫到，「當你愛上一名領導人的個性，你在腦海裡總是有他…好消息是，他已經走了」。

普亭 澤倫斯基 烏克蘭

上一則

哈利王子為了梅根跟老爸鬧僵 拒搭專機也不共進晚餐

延伸閱讀

普亭隱晦威脅動用核武 白宮批危險先例、必須認真對待

普亭隱晦威脅動用核武 白宮批危險先例、必須認真對待
烏克蘭局勢 王毅：中方不袖手旁觀 當務之急是停火止戰

烏克蘭局勢 王毅：中方不袖手旁觀 當務之急是停火止戰
普亭又亮核武牌「強調非虛張聲勢」 學者酸吹牛

普亭又亮核武牌「強調非虛張聲勢」 學者酸吹牛
普亭升級烏克蘭戰爭 分析：中國尷尬相挺

普亭升級烏克蘭戰爭 分析：中國尷尬相挺

熱門新聞

王子公主互動好吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

2022-09-19 22:56
威廉與凱特（前）據傳對於哈利與梅根（後）返美鬆了一大口氣。（路透）

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

2022-09-22 05:37
英國哈利王子（左）。Getty Images

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

2022-09-19 10:07
查理2019年陪同女王出席國會開議典禮。（路透）

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

2022-09-16 10:48
英女王的8名孫子女進入西敏廳時，排隊向女王致敬的民眾保持肅靜，只聽到孫子女走下石階的腳步聲，場面肅穆哀悽。（Getty Images）

威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

2022-09-17 21:16
梅根與哈利。（美聯社）

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行

2022-09-17 09:46

超人氣

更多 >
這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

這7項「意外」的商品 好市多竟然也有
尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到
謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削
習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周
報告：美核武實驗室154名華裔科學家 被中國網羅

報告：美核武實驗室154名華裔科學家 被中國網羅