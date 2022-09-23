目標為議會和警察 冰島警逮捕4名涉嫌「策畫恐攻」男子

冰島當局近日進行一場史無前例的大規模調查，最終逮捕4名涉嫌以「社會機構」和「國家公民」為恐攻目標的男子，其中2人被還押候審。(Getty Images)

冰島 當局近日進行一場史無前例的大規模調查，最終逮捕4名涉嫌以「社會機構」和「國家公民」為恐攻目標的男子，其中2人被還押候審。

衛報報導，這項涉及50名警察 的大型行動中，最終在共計9個地點繳獲包括3D列印武器在內的數件半自動武器以及「數千發彈藥」。冰島警察國家專員瓦爾松（Karl Steinar Valsson）拒絕進一步說明這4名男子的目標性質，但暗示其中可能包括議會和警察。

根據當地媒體報導，警察正在探索他們與北歐極右翼團體的潛在關聯，瓦爾松表示「現在可以肯定地說：我們的社會比以前更安全，並補充說「我們剛開始調查，並沒收大量手機、電腦和其他類似物品，上述行動都處於早期階段」。

此外，瓦爾松還在記者會上提到「據我們所知，這是冰島首次發起此類調查」，並強調調查仍在繼續，也尚未排除未來進一步逮捕其他人的可能性。

冰島過去出現暴力事件的機率很低，且是世界上犯罪率最低的國家之一，不過近年來暴力犯罪 的上升令當局感到擔憂。冰島警方進方重點關注一個名為「北歐抵抗運動」（Norðurvígi）的新納粹組織，該組織已在冰島扎根並擁有相當活耀的網站。