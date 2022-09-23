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日本統一教改革 考慮信徒財力 保證「不過度捐獻」

編譯中心／綜合22日電
日本共同社曾以問卷調查參眾兩院712名國會議員，發現逾百名國會議員與統一教有關，80%屬自民黨。（路透）
日本共同社曾以問卷調查參眾兩院712名國會議員，發現逾百名國會議員與統一教有關，80%屬自民黨。（路透）

日本前首相安倍晉三遇刺後，世界和平統一家庭聯合會（舊稱統一教）又再引發關注，世界和平統一家庭聯合會日本分部22日承諾改革，將考慮信徒的經濟狀况，保障他們不會「作過度捐獻」。

香港明報報導，日本統一教本月內部新設「教會改革推進本部」，兼任其領導的日本統一教本部長敕使河原秀行在記者會上稱「將會尊重教徒的獨立性與自由意志」，他又表示意識到刺殺日本前首相安倍晉三疑兇山上徹也母親的捐獻「過度」。親戚透露山上母親對統一教的捐款額高達約1億日圓（約70萬美元）。有關注組織的代表律師認為，統一教未有處理已受害者，質疑其改革誠信。

此外，據中廣轉述日本共同社報導，多位日本自民黨大老，非常不滿岸田內閣對自民黨與統一教的問題，始終講不清楚，不但讓岸田內閣的不支持率首度超過支持率，他們更擔心會拖累到明年春天的全國地方選舉。

自民黨在20日召開總務會議，類似於選務與黨務會議時，黨內大老頻頻開砲，對於岸田內閣始終說不清楚與統一教之間的關係，相當不滿。據相關與會人士透露，在總務會議上，前幹事長石破茂認為岸田文雄對自民黨如何與統一教會切割的說明，相當不充分。前行政改革擔當大臣村上誠一郎更指出，日本在明年春天，將進行全國性地方選舉，如果自民黨與統一教之間的關係，遲遲說不清楚，那麼叫準備參選的地方議會議員，要如何因應？

自民黨總務會長遠藤利明在會中表示，黨中央已經知道輿論對自民黨的批判仍然強烈，表示將認真進行應對。

根據日本共同社在9月17日、18日兩天所進行的民調顯示，有高達8成的受訪者認為自民黨在與統一教會的關係上，說明不充分；認為「說明充分」的受訪者，只有16%。

日本共同社針對參眾兩院的712名國會議員以問卷形式進行調查，發現有106名國會議員與「世界和平統一家庭聯合會」（原統一教）有關，其中又有82人屬於執政黨自民黨。路透

日本 安倍 岸田文雄

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