美海軍最大賄案主謀「胖雷」 逃往俄羅斯前被捕

美國與委內瑞拉當局21日表示，策畫美國海軍史上最大貪污醜聞、綽號「胖子雷納德」的馬來西亞籍前國防承包商法蘭西斯（圖）本月上旬逃亡後，已在委內瑞拉首都卡拉卡斯的機場被捕。（取材自Instagram）

美國與委內瑞拉當局21日表示，策畫美國海軍史上最大貪污醜聞、綽號「胖子雷納德」（Fat Leonard）的馬來西亞籍前國防承包商法蘭西斯（Leonard Francis），本月上旬逃亡後，已在委內瑞拉首都卡拉卡斯的機場被捕。

美聯社與CNN報導，美國法警局表示，法蘭西斯20日早上被委國當局逮捕。國際刑警組織（Interpol）在委內瑞拉的主管朗登（Carlos Gárate Rondón）上Instagram發布聲明，稱法蘭西斯從墨西哥經古巴 入境，最終目的地是俄羅斯；委國當局應美方發出通報的要求，在他準備離境時加以逮捕跟拘留，將移交給司法部門以啟動引渡程序。

法蘭西斯的「胖子雷納德」綽號來自於他當時約181公斤的體重，他被控提供賣淫服務、豪華飯店、雪茄、 美味佳餚跟超過50萬美元的賄賂，給美國海軍軍官及其他人士，以協助他設在新加坡 的船舶服務公司。檢方指出，法蘭西斯的公司向美國海軍超收了至少3500萬美元的保養船隻費用。

法蘭西斯2013年被捕、2015年坦承賄賂與詐欺指控有罪，配合檢方期間獲准在加州 聖地牙哥處於居家監禁與接受腎臟癌醫療照護。在他的幫助下，檢方起訴的34名被告中，有33人獲判有罪，其中包括20多名海軍軍官。

美國法庭原定近日針對法蘭西斯做出判決，但他在本月4日切斷GPS監控腳鐐潛逃，引來十個執法機關動員搜捕。有關單位不只發出4萬美元的懸賞，更向Interpol發出「紅色通緝令」（Red Notice），要求全世界的執法機關對他實施暫時逮捕。

監督副法警卡斯蒂約告訴CNN，美國政府官員已啟動相關程序以試圖尋求引渡。據報導，目前尚無他可能於何時被引渡至美國的立即消息。