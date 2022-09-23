美海軍最大賄案主謀「胖雷」 逃往俄羅斯前被捕
美國與委內瑞拉當局21日表示，策畫美國海軍史上最大貪污醜聞、綽號「胖子雷納德」（Fat Leonard）的馬來西亞籍前國防承包商法蘭西斯（Leonard Francis），本月上旬逃亡後，已在委內瑞拉首都卡拉卡斯的機場被捕。
美聯社與CNN報導，美國法警局表示，法蘭西斯20日早上被委國當局逮捕。國際刑警組織（Interpol）在委內瑞拉的主管朗登（Carlos Gárate Rondón）上Instagram發布聲明，稱法蘭西斯從墨西哥經古巴入境，最終目的地是俄羅斯；委國當局應美方發出通報的要求，在他準備離境時加以逮捕跟拘留，將移交給司法部門以啟動引渡程序。
法蘭西斯的「胖子雷納德」綽號來自於他當時約181公斤的體重，他被控提供賣淫服務、豪華飯店、雪茄、 美味佳餚跟超過50萬美元的賄賂，給美國海軍軍官及其他人士，以協助他設在新加坡的船舶服務公司。檢方指出，法蘭西斯的公司向美國海軍超收了至少3500萬美元的保養船隻費用。
法蘭西斯2013年被捕、2015年坦承賄賂與詐欺指控有罪，配合檢方期間獲准在加州聖地牙哥處於居家監禁與接受腎臟癌醫療照護。在他的幫助下，檢方起訴的34名被告中，有33人獲判有罪，其中包括20多名海軍軍官。
美國法庭原定近日針對法蘭西斯做出判決，但他在本月4日切斷GPS監控腳鐐潛逃，引來十個執法機關動員搜捕。有關單位不只發出4萬美元的懸賞，更向Interpol發出「紅色通緝令」（Red Notice），要求全世界的執法機關對他實施暫時逮捕。
監督副法警卡斯蒂約告訴CNN，美國政府官員已啟動相關程序以試圖尋求引渡。據報導，目前尚無他可能於何時被引渡至美國的立即消息。
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