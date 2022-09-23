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安倍國葬僅7成獲邀者參加 全程須戴口罩 指定顏色種類

編譯中心／綜合22日電
日本前首相安倍晉三國葬將在27日舉行，政府要求出席安倍國葬儀式必須「全程戴口罩」。（中央社）
日本前首相安倍晉三國葬將在27日舉行，政府要求出席安倍國葬儀式必須「全程戴口罩」。（中央社）

日本前首相安倍晉三將於27日舉行國葬，雖然全球已有多個國家解除口罩令，但日本政府宣布，將要求所有參加國葬的外國政要人士當天佩戴口罩。此外，日本政府原先預估將有6000名海內外人士參加國葬儀式，目前確定共有4300人參加，合計獲邀者僅7成出席。

日媒報導，日本國內參加國葬者收到的邀請函，上頭明載「請保持佩戴口罩」，且基於國葬儀式的肅穆莊嚴，建議準備「白色、無花樣」口罩，也強烈推薦不織布口罩。「白色口罩」讓人聯想到安倍晉三首相任內曾推行的「安倍口罩」，當時因品質不佳成為受人詬病的政策之一，因此民眾諷刺「乾脆給國外政要戴算了」。

值得一提的是，德仁天皇伉儷日前前往英國參加女王國葬時，在日本佩戴的是白色口罩，在倫敦則脫下口罩，也是新冠疫情爆發後，天皇首度「露臉」示人。據悉，當時日本宮內廳為了天皇夫婦要以防疫為重，還是順應當地民情，苦惱好一陣子。

日本德仁天皇（右）與雅子皇后（左）出席英國女王國葬時沒有佩戴口罩，也是疫情後首度...
日本德仁天皇（右）與雅子皇后（左）出席英國女王國葬時沒有佩戴口罩，也是疫情後首度在公開場合露出全臉。（美聯社）

不過，德仁天皇夫婦與明仁上皇夫婦都決定不出席安倍國葬，僅派各自的使者代為致意。秋篠宮文仁親王和紀子妃則會出席。

另有報導指出，日本政府原先預估國內外將會有6000人參加國葬，截至目前，國內共有3600人回覆出席；海外則有218個國家、地區及國際機構回覆參加，共700多人，總共約4300人，較原本預估少了1700人。

而相較於英國女王國葬儀式全程透過電視台、YouTube直播，長達四天的靈柩瞻仰儀式更是24小時不間斷播放；安倍國葬因在國內反應兩極，日媒轉播方式也大不同。安倍國葬預定於日本當地時間9月27日下午2時開始，預計時長1小時，包括NHK在內等多家日本電視台都預定連線直播。然而東京電視台卻「不跟風」，僅有短短5分鐘、內容不明的特別報導，之後照常播放原定的節目。

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