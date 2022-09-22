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研究：2060年估全球3/4成人超重 衝擊GDP

編譯中心／綜合21日電
研究預估，2060年全球將有近3/4成人超重或肥胖。（取材自Pixabay）
研究預估，2060年全球將有近3/4成人超重或肥胖。（取材自Pixabay）

一項最新研究指出，2060年以前，不斷攀升的肥胖率將對世界經濟造成3.3%的國內生產毛額（GDP）損失，不僅會減緩低收入國家發展，更讓人們難以過上健康生活。

中央社引述法新社報導，這篇經同儕審查的研究發表在「英國醫學期刊全球健康」（BMJ Global Health），是首次對肥胖造成的經濟影響進行各國預估，肥胖是導致其他非傳染性疾病的主因，如癌症、糖尿病和心臟疾病。

報導指出，研究主要作者紐金特（Rachel Nugent）在聯合國大會場邊一場簡報會指出：「全球有接近2/3成人超重或肥胖，我們預測2060年前將增至3/4。」

這份報告分析直接損失及間接損失，直接損失主要由醫療費組成，間接損失包含過早死亡和生產力損失。過往研究僅聚焦在直接損失。

目前情形共造成全球GDP約2.2%損失，預期資源匱乏國家影響增幅最大。

中國、美國及印度絕對是受肥胖影響最大的國家，預期中國將因此損失10兆美元、美國2.5兆美元、印度8500億美元。

至於對GDP的影響，影響最嚴重的國家預計包括阿拉伯聯合大公國，肥胖恐影響該國約11%GDP，對加勒比海國家千里達及托巴哥共和國GDP的影響也達10.2%。

紐金特說，「較不明顯的（間接）損失會拖累發展」，「如果我們沒有經歷這樣的生產力降低與過早死亡，我們可以更快速發展和成長，加速改善人們的生計」。

報告中也強調，過重和肥胖帶來的經濟損失「不能歸因於個人行為」，而是社會和商業優先事項塑造環境的結果，因此解決問題的責任在於當權者。

肥胖 印度 低收入

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