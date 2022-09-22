菲律賓戒嚴50年 倖存者：漸失公眾關注

反馬可仕家族復辟和重返戒嚴運動（CARMMA）21日舉辦戒嚴50周年紀念活動，民眾製作戒嚴受難者相框緬懷他們對自由的抗爭。（中央社）

21日是菲律賓前總統馬可仕簽署戒嚴令50周年，如今不僅馬可仕家族重掌大權，總統小馬可仕更首度於聯合國 大會發表演說。倖存者說，無可否認，戒嚴議題在菲律賓逐漸失去關注。

菲律賓實施戒嚴50周年之際，馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）馬尼拉時間21日凌晨首度在聯大總辯論發言。

小馬可仕一開場就表示：「我是費迪南．馬可仕，菲律賓共和國總統。今天，我代表1.1億菲律賓人，在這個危機和機遇的時刻站在這裡。我帶來他們對我們聯合國理想長期承諾的精神。」

反馬可仕家族復辟和重返戒嚴運動（CARMMA）今天在菲律賓大學舉辦戒嚴50周年紀念活動，約1000多名民眾參加。

戒嚴倖存者伊拉根（Bonifacio Ilagan）說：「今天是宣布戒嚴第50個年頭，每年我們都會紀念這一天。今年非常不同，因為另一個馬可仕當選菲律賓總統。」

他表示，對小馬可仕當選總統，「我無比失望（terribly disappointed），這還只是輕描淡寫的說法。我簡直難以相信」。

伊拉根說，雖然馬可仕家族確實重回總統府馬拉坎南宮（Malacañang Palace），但馬可仕家族能復辟，關鍵是社群媒體 充斥虛假論述和歷史扭曲。不幸的是，許多菲律賓人成為他們操縱、扭曲歷史的受害者。

他表示，對戒嚴倖存者來說，「戒嚴50周年之際，奮鬥仍在繼續」。

對中央社記者詢問，菲律賓社會對戒嚴議題的關注是否逐漸消退，伊拉根說：「是的。我很不想這麼說，但確實是的。」

對於部分菲國年輕人質疑戒嚴歷史及受害者曾遭受酷刑真實性，伊拉根表示：「我們需要再教育 民眾，我們需要重新試著讓他們對歷史感興趣，因為如果他們不能領會歷史上究竟發生了什麼，我們的聲音將不可能被聽見。」

伊拉根說，這是艱難的，需要組織和教育民眾，「試著讓人們傾聽，意識到他們長期以來被負面的歷史修正主義所欺騙」。

左翼組織「並肩黨」（Akbayan）18日則舉辦菲律賓「戒嚴歷史巴士和徒步之旅」，帶領年輕人探訪馬尼拉電影中心、艾奎諾二世（Benigno Aquino Jr.）紀念碑等地點，了解戒嚴歷史。

並肩黨發言人納吉（RJ Naguit）說，希望藉由帶領年輕人重溫戒嚴歷史，「紀念那些為我們現在擁有的自由獻出生命的人，以及這段黑暗的過去應該帶給我們的教訓」。