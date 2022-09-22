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防倒閉潮 英為企業付一半能源費 德Uniper天然氣收國有

編譯陳律安、劉忠勇／綜合21日電
德國政府決定將Uniper收歸國有，以挽救這家德國最大天然氣進口商免於破產。 （路透）
德國政府決定將Uniper收歸國有，以挽救這家德國最大天然氣進口商免於破產。 （路透）

在俄羅斯限制向歐洲供應天然氣後，歐洲能源價格大漲，英國政府21日宣布，自10月起企業約一半能源費用將由政府支付，為期6個月，英相特拉斯正設法不讓企業因物價飛漲而倒閉；避免能源業崩垮，德國政府已決定將Uniper收歸國有，以挽救這家德國最大天然氣進口商免於破產。

倫敦當局21日聲明說，在這項規模可能高達400億英鎊的計畫中，政府將從10月起，對批發能源價格制定上限，在六個月之後將進行檢討，審視是否須持續對特定產業紓困

聲明中指出，能源部門以外的企業以及慈善機構、醫院和學校，電力和天然氣批發價格將以公開巿場預期價格的一半為上限。

英國政府說，企業電價上限將制定在每千瓩時211英鎊（約240美元）、天然氣價格的上限為每千瓩時75英鎊，這與今年冬季的躉售電價相比減少一半以上。

儘管躉售天然氣價格已從近期的紀錄高點滑落，但仍遠高於近年來的冬季價格。躉售天然氣價格對電價的影響很大。

在此之前，特拉斯（Liz Truss）已經公布了從10月開始，實施凍結家庭能源價格的計畫兩年。

此外，德國政府將Uniper收歸國有，以挽救這家德國最大天然氣進口商免於破產，也避免能源業在入冬之際出現崩潰。

Uniper的芬蘭母公司富騰（Fortum）21日發布新聞稿說，德國政府將透過每股1.70歐元增資的方式，向Uniper注資80億歐元（79.4億美元）。俄羅斯限制對歐洲供應天然氣後，其他管道的天然氣價格飆漲，Uniper在天然氣相關累計虧損已高達85億歐元。

富騰執行長暨總裁 Markus Rauramo 說：「鑒於當前歐洲能源市場的形勢，並體認Uniper狀況之嚴峻，淡出對Uniper投資是正確之舉。」

按此交易，德國以大約5億歐元買下富騰所持有大約78%的股權，將完全掌握Uniper。待交易完成後，德國政府將持有Uniper 98.5%的股權。

Uniper已多次接受紓困和融資，但仍然禁不起危機，勢必需要來自政府的堅定支撐。

德國總理蕭茲的執政聯盟已決心確保Uniper未來幾個月在能源短缺之際仍保持營運。

天然氣 德國 紓困

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