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婦女怒燒頭巾抗議宗教警察 伊朗示威釀八死

編譯莊蕙嘉／綜合21日電
抗議民眾21日在土耳其伊斯坦堡的伊朗領事館外焚燒頭巾抗議，一旁有人手持據信為死者瑪莎的照片。（Getty Images）
抗議民眾21日在土耳其伊斯坦堡的伊朗領事館外焚燒頭巾抗議，一旁有人手持據信為死者瑪莎的照片。（Getty Images）

伊朗22歲女子瑪莎（Mahsa Amini）13日在首都德黑蘭因未依規定整齊佩戴頭巾，被宗教警察逮捕，過程中疑遭暴力相向，在拘留所陷入昏迷，送醫後仍於14日不治。此案引發伊朗婦女憤慨，全國各地爆發示威，連續五天的動亂至少已造成八名示威者死亡。

來自伊朗西北部城市薩蓋茲的瑪莎，13日跟著兄弟到德黑蘭時，被宗教警察指控服儀不整。伊朗宗教法律規定，女性應用頭巾把頭髮包住，並穿著寬鬆衣物。

各地婦女上街抗議，焚燒頭巾，抗議宗教警察執法過當。

聯合國人權事務高級專員辦事處表示，瑪莎被警察用警棍毆打頭部，還抓著她的頭去撞警車。德黑蘭警方否認施暴，宣稱瑪莎死於「突發心臟衰竭」，但她的家人說瑪莎的身體很健康。

中央社引述法新社報導，瑪莎的家鄉庫德斯坦省16日先爆發抗議行動，庫德斯坦省省長庫沙20日證實有3人身亡，但未確切說明時間，21日死亡人數再增1人。隨後伊朗法斯通訊社引述克爾曼沙省檢察官卡拉米表示，該省再傳出2名抗議者死亡。

此外，總部設於挪威的庫德族人權組織Hengaw21日表示，伊朗西亞塞拜然省前夜又傳出2名抗議者遇害。

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