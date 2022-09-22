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安倍國葬 7皇族、700外賓將出席 日翁自焚抗議反國葬

編譯中心／綜合21日電
日本前首相安倍晉三國葬將在27日舉行，預估有約700位海外賓客出席。圖為安倍晉三7月12日告別式會場，民眾在遺照前悼念。（中央社）
日本前首相安倍晉三國葬將在27日舉行，預估有約700位海外賓客出席。圖為安倍晉三7月12日告別式會場，民眾在遺照前悼念。（中央社）

日本政府相關人士21日透露，目前預估約700位海外賓客將出席9月27日舉辦的前首相安倍晉三「國葬」；宮內廳則表示，秋篠宮伉儷等7名皇族也將參加，但日皇伉儷與上皇伉儷依慣例派遣使者行禮、獻花。

據日媒綜合報導，面對政府決定為安倍舉辦國葬，日本社會反對聲浪與日高漲，富士新聞網9月20日公布最新民調顯示，反對安倍國葬的受訪者高達62.3%，幾乎比贊成者31.5%多了一倍。

此外，日本社會反對國葬聲浪仍持續，21日甚至還有一名七旬老翁疑因反對國葬，選擇在首相官邸外自焚身受重傷，傷勢不明，這名男子身旁留有表達反對國葬的字條。

自焚現場是理應高度維安的「官廳街」，加上安倍七月初於街頭輔選時遭槍擊身亡與警方維安不力脫離不了關係，在在讓這起發生在首相官邸、國會議事堂附近的自焚事件顯得格外諷刺與令人憂心。

為追悼輔選時被槍殺身亡的安倍，首相岸田文雄內閣7月22日正式決定9月27日為安倍舉辦國葬，這將是日本自二次大戰後，第二次為曾任首相者舉辦國葬，前一次是1967年為前首相吉田茂舉辦。

目前預估總共會有約6000人出席在日本武道館舉行的國葬，來自海外的代表團可能會有超過190團出席，其中有接待必要的領袖層級等代表團約50團。

日本內閣官房長官松野博一20日在記者會上說，日本政府已發送邀請函給約2000名現任日本國會議員及前國會議員。

發送邀請函對象還包括日本地方政府相關人士約300人，及曾任或現任眾參兩院議長等「三權首長」約30人。

富士新聞網報導，目前已知美國副總統賀錦麗、加拿大總理杜魯多及印度總理莫迪等人表達出席意願，日本政府相關人士說，預料會有約700位海外賓客出席。

皇族將出席的是秋篠宮伉儷及其次女佳子、三笠宮的寬仁親王妃信子及其長女彬子、高圓宮妃久子及其長女承子等7人。

日本 安倍 杜魯多

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