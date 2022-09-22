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2年前憾事重演 230頭領航鯨擱淺澳洲 半數恐亡

編譯中心／綜合21日電
澳洲南部離島塔斯馬尼亞島西岸發現有230頭領航鯨擱淺，其中半數恐已死亡。（Getty Images）
澳洲南部離島塔斯馬尼亞島西岸發現有230頭領航鯨擱淺，其中半數恐已死亡。（Getty Images）

澳洲南部離島塔斯馬尼亞島西岸21日發現有230頭領航鯨（pilot whale）擱淺，澳洲官員表示，其中半數恐已死亡。令人匪夷所思的是，2020年同一天，麥夸利港同樣出現澳洲史上最大規模的鯨群擱淺，有近500頭領航鯨受困，最後仍有逾300頭在擱淺期間死亡。

中央社引述法新社報導，從空中拍攝的畫面可以看到，有許多黑色光亮的領航鯨擱淺，散落在長長的沙灘上。當地民眾幫倖存的領航鯨蓋上毯子，用桶子為牠們澆水，協助牠們維生。附近其他擱淺的領航鯨則試圖脫困，但徒勞無功，還有更多擱淺的領航鯨已經死亡。

塔斯馬尼亞州自然資源與環境署表示，這些領航鯨在麥誇利港附近擱淺，似乎只剩約一半還活著。

報導指出，官員表示，海洋保育專家和工作人員，已帶著救援裝備趕赴現場。他們將試著讓還有存活機會的領航鯨浮起來，可能會把已經死亡的鯨屍拖到海上，避免把鯊吸引到這個區域。

麥誇利港上一次出現大規模鯨群擱淺事件是在約2年前，當時有近500頭領航鯨擱淺，最終仍造成300多頭領航鯨死亡。領航鯨的身長可逾6公尺，高度依賴群體生活。

近日，塔斯馬尼亞北岸國王島海灘一帶也發現有14條抹香鯨擱淺，有死亡傳出。

澳洲當地民眾幫倖存的領航鯨蓋上毯子，用桶子澆水以協助維生。（美聯社）
澳洲當地民眾幫倖存的領航鯨蓋上毯子，用桶子澆水以協助維生。（美聯社）

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