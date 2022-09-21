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金正恩女兒現身？北韓國慶影片 官媒特寫「粉衣女」

編譯中心／綜合20日電
金正恩女兒現身？北韓官媒頻頻給粉衣女孩特寫，引發外界注意。（視頻截圖）
金正恩女兒現身？北韓官媒頻頻給粉衣女孩特寫，引發外界注意。（視頻截圖）

北韓日前舉辦建國74年周年活動，其中有一幕兒童表演引發外界關注。一名短頭髮、穿著粉色洋裝的女孩頻頻被北韓官媒特寫，台下的北韓領導人金正恩滿臉笑容，就連第一夫人李雪主還在表演結束後，衝上前揉女孩的後背。

根據媒體《NEWS 1》報導，北韓日前舉辦建國74年周年活動，在兒童合唱團表演橋段時，北韓官媒頻頻將鏡頭對準一名「神秘女孩」，該名女孩留著短頭髮，穿著粉色洋裝繫紅領帶，仔細一看，還是台上唯一穿著「白襪」的兒童。

《NEWS 1》指出，北韓官媒給了女孩兩次特寫，這很不尋常，因為合唱團是所有表演者集體演出，沒有所謂的「主演」、「主角」。

北韓官媒也將鏡頭轉到台下的金正恩和金與正，兩人看得津津有味、笑容滿面，目光沒有從表演移開。而第一夫人李雪主在表演結束後，更是衝到台前給「神祕女孩」擁抱，輕揉女孩的後背。

《NEWS 1》引述一名專家表示，這名女孩結束表演後，不像其他孩子急著靠近金正恩夫婦，反而很冷靜維持合唱團秩序。有中國專家說道「這女孩看起來和其他孩子很不一樣」，美國高級分析師更大膽推測，「這女孩可能是金正恩的女兒」。

《NEWS 1》則表示，北韓官媒不會那麼輕易曝光領導人的直系親屬，尤其是他們的孩子，這個「粉衣女孩」也可能不是金正恩女兒。但就算不是，也是與金氏家族關係密切、需要特別照顧的孩子。

北韓 金正恩 金與正

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